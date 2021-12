Dakar acaba com emoções variadas no Chile

O Dakar é uma das provas mais complicadas e difíceis do mundo. A 35ª edição do Rali Dakar encerrou neste fim de semana depois de 14 longos dias de uma prova cheia de surpresas, emoções e vontade de vencer dos pilotos.

A categoria trucada, a de caminhões, teve uma tripla vitória da Rússia, com destaque para a montadora russa Kamaz que dominou as etapas e conquistou os três lugares no pódio. O primeiro lugar ficou com o russo Eduard Nikolaiev, seguido pelos seus compatriotas Ayart Mardeev e Andrey Karginov. O Dakar 2013 reuniu pilotos de diversas nacionalidades, incluindo brasileiros, que cruzaram 8.574 km em 14 dias distribuídos pelos territórios do Peru, Argentina e Chile.

Como todo rali, a competição fica mais acirrada na última etapa. Este ano, os pilotos saíram da cidade chilena de La Serena para receber a bandeirada final na capital Santiago.

Veja os campeões do Dakar 2013:

CARROS

• Stéphane Peterhansel (França), seguido do sul-africano Giniel De Viliers e do russo Leonid Novitsky.

QUADRIS

• O argentino Marcos Patronelli foi o campeão. Em segundo, ficou o chileno Ignacio Casale, seguido pelo polonês Rafal Sonik.

MOTOS

• O francês Cyril Despres garantiu seu quinto título no Dakar. O português Ruben Faria ficou com o segundo lugar e o chileno Francisco Lopez com o terceiro.

CAMINHÕES

• O primeiro lugar ficou com o russo Eduard Nikolaiev, seguido pelos compatriotas Ayart Mardeev e Andrey Karginov.

