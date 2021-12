Dafra deixa Citycom 2017 mais potente

A Dafra começou o ano apresentando a nova linha 2017 do seu scooter intermediário, agora batizado de Citycom S. A diferença principal da motocicleta em relação ao modelo anterior já comercializada é o aumento de potência de 23 cv para 27,8 cv. Com isso, o preço também sofreu alteração e passou de R$ 17.890 para R$ 18.490. O modelo deve chegar às lojas ainda na segunda quinzena desde mês.

Para atingir a potência maior e ficar mais forte, o motor monocilíndrico que tinha 267,3 cm³ foi para 278,3 cm³. Essa mudança foi realizada para atender às novas regras de emissões de poluentes e ruídos da segunda fase da lei que regulamenta esses itens, o Promot4. Com isso, o torque também melhorou, foi de 2,4 mkgf para 2,8 mkgf, mas chega mais tarde, de 5.500 rpm, anteriormente, foi para 6.500 rpm.

O câmbio é automático CVT e o peso em ordem de marcha do scooter é de 182 kg, para um tanque de combustível que leva até dez litros.

No restante, o scooter robusto da Dafra mantém o conjunto com a mesma base, com rodas de 16 polegadas, freios a disco e sistema de freios CBS, que reparte a frenagem entre o eixo dianteiro e traseiro.

O visual também permanece moderno na nova Citycom S 300i 2017. O veículo possui uma frente de linhas marcadas, estilo já conhecido da Dafra, integrando os faróis com máscaras num tom mais escuro, além dos retrovisores e o para-brisa, o que possibilita mais proteção aerodinâmica ao piloto, principalmente em altas velocidades. Na traseira moderna lanterna em LED. O painel é completo e compacto, com iluminação em LED e mostradores analógicos e digitais, apresentando dados como nível de combustível, hodômetros total e parcial e relógio. O modelo traz ainda um porta-luvas com tomada 12V e fechamento por chave.

A Dafra aproveitou os espaços para deixar o modelo mais completo. O scooter conta com gancho retrátil para levar pequenas sacolas, tampa do tanque de combustível disposta sob as pernas do condutor e as pedaleiras retráteis para o garupa. Os bancos são em dois níveis e esconde um compartimento que pode acomodar o capacete e outros objetos. A Citycom S 300i está disponível nas cores branca, preta brilhante e preta fosca.

