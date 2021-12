Curso ensina noções de mecânica para mulheres

Para marcar a semana do Dia Internacional da Mulher, o centro automotivo Boxcarshop, localizado no Salvador Shopping, preparou uma programação especial. Pela primeira vez a oficina vai promover o curso gratuito de mecânica para mulher no dia 18 de março, de 9h às 12h, no auditório do shopping. O evento vai ser ministrado pelo especialista em engenharia automotiva Gildson Dantas, com a participação da apresentadora Patrícia Narriman do Metrópole Autos, da Rádio Metrópole FM, e do Major Luide Souza, especialista em legislação de trânsito da Polícia Militar.

De acordo com Gildson Dantas, as mulheres precisam ter mais independência para administrar o seu veículo. “Durante o curso vamos alertar sobre itens que o condutor precisa ficar atento para aumentar a vida útil das peças do carro e não ter surpresas no trânsito”, explica.

O conteúdo do curso é voltado para orientação sobre manutenção preventiva e corretiva do automóvel. A programação ainda aborda informações complementares e tira dúvidas sobre o funcionamento dos sistemas do carro, como o sistema de freio e o de suspensão.

Claúdio Carneiro, gestor da Boxcarshop, acredita que o evento ajuda a suprir essa falta de informações sobre as necessidades cotidianas e quando o proprietário vai fazer procedimentos de reparo em oficinas. “Percebemos uma carência de informações sobre automóvel para as mulheres, que muitas vezes acabam até sendo enganadas quando procuram centros automotivos de credibilidade duvidosa para consertar alguma falha no carro, e acabam pagando por serviços e substituições que nem precisava”, esclarece Carneiro.

As inscrições ainda estão abertas e devem ser feitas na Boxcarshop, no piso térreo do Salvador Shopping, estacionamento G1. Mais informações pelo telefone 3033-6002.

