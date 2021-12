Cuide dos pneus antes de viajar

Em período da Copa do Mundo e feriados de Corpus Christi e São João no Nordeste, muita gente deve pegar a estrada. Por isso, saiba que é necessário realizar um checape geral nas condições do veículo e ter ainda uma atenção especial às condições dos pneus. Nada de esquecer de calibrar os pneus, inclusive o estepe do carro.

A TARDE oferece agora algumas dicas dadas pela fabricante de pneus Pirelli sobre o uso adequado do carro em viagens curtas e longas. Pouco lembrado no dia-a-dia pela maioria dos motoristas, o pneu é um item fundamental para a segurança do condutor e de toda a família. Afinal, os pneus são os únicos componentes que têm contato com o solo para a garantir a dirigibilidade e o controle do carro.

A Pirelli indica que é importante checar o estado dos quatro pneus e do estepe antes de cair na estrada. Ressalta ainda que trafegar com pneus mal conservados representa um grande risco, principalmente em altas velocidades. Pneus gastos perdem a aderência, podendo derrapar em pista suja ou curvas muito fechadas. Em superfície molhada aumentam os riscos de o veículo aquaplanar, pois a capacidade de drenagem de água dos pneus fica reduzida.



Entre as orientações de segurança, é essencial calibrar os pneus, de acordo com o manual do veículo. A profundidade dos sulcos da banda de rodagem não pode ser inferior a 1,6 mm, medida definida por órgãos reguladores internacionais. É um padrão mínimo para que o pneu possa escoar a água quando em piso molhado.



É indicado ainda checar alguns itens básicos e fazer a revisão, trocando óleos, filtros e palhetas, itens que devem ser checados periodicamente. Outros itens que devem ser verificados em estabelecimentos especializados são faróis e lâmpadas, sistema elétrico, correia dentada e radiador.



CUIDADOS QUE PODEM ELEVAR A VIDA ÚTIL DO PNEU



- Montar os pneus em aros corretos e em perfeito estado.

Calibrar os quatros pneus e o estepe semanalmente, de acordo com pressão de ar recomendada no manual do fabricante, quando estão frios.

- Nunca esvaziar ou reduzir a pressão dos pneus enquanto eles estiverem quentes devido à utilização, pois a pressão normalmente sobe acima dos níveis recomendados devido ao aquecimento.

- Balancear as rodas e alinhar o veículo a cada 10.000 km, por ocasião da troca dos pneus ou sempre que forem sentidas vibrações.

- Fazer o rodízio a cada 10.000 km, de acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo ou nos materiais expostos nos Revendedores.

- Os pneus devem ser trocados sempre que a banda de rodagem for gasta até as marcas T.W.I., mesmo que em apenas um ponto da banda.

- Quando ocorrerem impactos ou perfurações, verifique também o interior dos pneus.

- Verificar o estado geral dos pneus periodicamente e/ou após impactos ou desgaste irregular.

- Nunca estacione sobre manchas de óleo ou solvente, pois eles causam dano aos pneus.

- Obedeça aos limites de velocidade e carga.

- Sempre que for trocar os pneus respeite a equivalência de medidas.

- Estilo de direção e velocidade afetam diretamente a vida útil dos pneus.

- Verifique as condições dos pneus periodicamente por meio de um revendedor ou técnico da Pirelli.

Fonte: Pirelli

adblock ativo