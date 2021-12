Cuide da higienização dos bancos

Assim como a limpeza externa é importante para manter a estética do veículo, a higienização dos bancos também faz toda a diferença para que o interior do carro fique limpo e conservado. Poeira, manchas, restos de comida e sujeira deixam os estofados do carro com uma má aparência. Além disso, a proliferação de fungos e bactérias pode trazer doenças. Para resolver o problema, o ideal são os serviços de higienização nos bancos, que nas oficinas consultadas em Salvador custam a partir de R$ 120.

Para quem tem crianças, que costumam derrubar comida e guloseimas no veículo, ou ainda para motoristas que transportam animais com frequência, especialistas recomendam que o processo de higienização seja repetido a cada seis meses ou, no máximo, uma vez por ano.

A limpeza profunda que retira manchas das forrações internas é feita usando um produto específico, que, além de limpar, tem propriedades para matar germes que podem se desenvolver no interior do veículo. "Aplicamos o líquido flotador multiúso e depois usamos a máquina extratora, que funciona a temperaturas entre 120° C e 180° C, para absorver a umidade deixada pela aplicação do produto e retirar as partículas de sujeira", explica Janui Souza, da Lava Max, empresa especializada nesse tipo de serviço.

Na Lava Max, a limpeza é a seco e a higienização dos bancos e estofados dura cerca de quatro horas. O serviço completo no interior custa de R$ 253 a R$ 320, dependendo do tamanho e do modelo do veículo. Já na Acquamix, a higienização dos bancos inclui a lavagem com água tradicional, dura duas horas e custa a partir de R$ 150. A limpeza dos bancos é feita com sabão de coco e, na finalização, é utilizado um aspirador que retira os líquidos.

A higienização nos bancos ajuda a combater problemas com ácaros, fungos, bactérias, cheiro de cigarro, possíveis manchas e outros problemas, como odores derivados de algum líquido (refrigerante, cerveja, suco) que, por ventura, tenham sido derramados no estofamento. Não realizar uma limpeza adequada pode agravar ainda mais alguns problemas respiratórios, como rinite alérgica, asma, alergia dos olhos e tosses.

Para garantir que o serviço durará ainda mais tempo, o proprietário pode optar também pelo serviço de impermeabilização e blindagem dos bancos, que cria uma proteção do estofado de carros, impedindo que líquidos e alimentos pastosos sejam absorvidos. Mateus Costa, dono da empresa Blintech, garante que a blindagem custa cerca de R$ 200 e a aplicação leva em média 1h. "Aplicamos o produto químico, que não é tóxico e nem prejudicial a saúde. O produto se aloja entre as fibras do tecido e em seguida retiramos com o auxílio de um pano", a garantia é de um ano.

Bancos de couro

Para bancos de couro o processo é um pouco diferente, já que a máquina extratora não é usada. "Limpamos com uma escova específica para couro, passamos a flanela e em seguida hidratamos", revela Janui. Na limpeza dos bancos de couro o serviço dura duas horas e custa a partir de R$ 160.

Os revestimentos menos escuros, como bege, cinza ou branco, são os que mais sofrem com a sujeira. Pior ainda se for um modelo que usa revestimento sintético, que imita o couro. Aquele que o mercado chama de couro sintético também suja mais e, se não cuidar corretamente, pode rachar e rasgar.

Em bancos de couro o processo é diferente e inclui hidratação

Cuidados caseiros

Se a limpeza no local especializado não for possível, os cuidados podem ser realizados em casa. O primeiro passo é passar um aspirador para tirar a sujeira visível e superficial. Em seguida, um pano úmido resolve, tirando as pequenas manchas. Para as sujeiras mais persistentes, o sabão neutro é o mais indicado. Cuidado com a aplicação de cosméticos como cremes hidratantes que contêm parafina, estes não são indicados. O ideal é um produto específico para couro automotivo.

Para limpar em casa com sabão, use um pulverizador, desses de jardim, ponha 200 ml de água e uma colher de chá de detergente neutro – pode ser o de lavar louça. Então é só agitar e pulverizar o local, esfregando com uma esponja de cozinha.

Se a sujeira for leve, use a parte mais macia da esponja. Se for pesada, o jeito é esfregar com o lado mais abrasivo, mas sempre tomando extremo cuidado para não danificar o revestimento.

Também vale apelar para produtos específicos para a limpeza dos estofados de pano ou de couro. Afinal, eles são feitos para isso, e por fim passe um pano limpo para retirar o excesso de sujeira.

Dicas do dia a dia

Mantenha um kit com lenços umedecidos, panos macios, sacos de lixo e uma escova de limpeza dentro do carro. Outra dica importante também é educar a todos os usuários, especialmente crianças, sobre as boas práticas dentro do automóvel.

Para combater o mau cheiro quando se quer limpar banco estofado de carro você pode usar saquinhos com carvão ou café que conseguem evitar a proliferação de odores ruins. Há também os "cheirinhos" que você gruda no vidro ou no painel do carro para exalar perfume o tempo todo.

