Cuide bem dos pneus

Quem tem carro pode economizar no gasto comcombustível fazendo o rodízio de pneus. O procedimento de alternar a posição dos pneus dianteiros com os traseiros possibilita um desgaste uniforme dos componentes de eixo e uma maior durabilidade.

O especialista em engenharia automotiva Simon Lobato afirma que normalmente os pneus dianteiros (por serem tracionados) desgastam mais rápido, por estarem submetidos a maiores esforços no trânsito. Por isso, é ideal garantir um desgaste uniforme para o desempenho do veículo. “Um carro com pneus deteriorados nãovai ter estabilidade e vai demandar mais força para dar o arranque ou durante a frenagem, o que gasta mais combustível e pode até comprometer o sistema de suspensão do veículo”, esclarece Lobato.

A ordem de inversão dos pneus varia conforme o desenho dele e a tração do veículo. No rodízio de pneus para carros com tração dianteira, troca-se a posição do pneu dianteiro como traseiro do mesmo lado; ou seja, o dianteiro direito é trocado pelo traseiro direito. Para trações traseiras, o procedimento é em formato de um X, e a ordem é inversa. O pneu dianteiro direito é trocado com o traseiro esquerdo.

Samuel Chaves, gerente da Minas Pneus, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, explica que os donos de veículos podem consultar o manual do proprietário para verificar o procedimento mais adequado de rodízio. “O recomendado é fazer o rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros rodados. E não é apenas inverter as posições, é necessário fazer o alinhamento da suspensão e o balanceamento dos pneus”, complementa.

O pneu tem vida útil de cinco anos,mas esse período pode variar conforme o estilo de pilotagem do condutor. Arrancadas e freadas bruscas contribuem para um desgaste mais rápido. Vale ressaltar que a deterioração dos pneus é verificada pelo indicador TWI (Tread Wear Indicator). O TWI consiste em ressaltos de borracha localizado entre os sulcos da banda de rodagem dos pneus, que possuem 1,6 mm de profundidade, inferior a essa altura é precisosubstituir os pneus.

A administradora Milena Montenegro afirma que fica atenta aos cuidados com seu carro e faz o rodízio dos pneus. “Os pneus do meu carro desgastam rápido, porque faço muitas viagens com meu Fiat Palio (2013), em três anos tive que substituir todos. Acredito que sem o rodízio a durabilidade seria ainda menor”. Ela contou que o rodízio de pneus unido aos procedimentos de manutenção do carro, como a calibração, ajuda a reduzir o consumo de combustível do seu veículo em até 20% ao mês.

*Sob a supervisão do editor Roberto Nunes

