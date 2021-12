Cuidados para pegar estrada

Feriado prolongado é uma excelente oportunidade de descansar, curtir a família e os amigos e, é claro, viajar. Nesse período, o movimento de veículos nas estradas aumentam e por isso a atenção deve estar redobrada para quem optar viajar de carro ou de moto.

Quem vai de carro precisa garantir um trajeto tranquilo, confortável e seguro. É de extrema importância que todos fiquem atentos aos preparativos, como a revisão mecânica do veículo, documentação e cronograma.

De acordo com Gerson Burin, especialista em pesquisa e desenvolvimento do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), é sempre bom planejar a viagem antes de fazê-la. "É bom pensar em todos os aspectos para não ter surpresas ruins durante o trajeto. Um contratempo comum é o combustível: nem sempre há postos nas estradas e você pode ficar parado porque não abasteceu o suficiente. Saia sempre com o tanque cheio", aconselha Gerson.

Outra dica para o motorista é usar um GPS atualizado, para em qualquer contratempo na pista, você poder saber uma rota alternativa. Além isso, vários sites já dispõem de serviços gratuitos com roteiros de viagem detalhados.Nas horas de ultrapassar, muito cuidado. A sinalização foi calculada por técnicos e, se ela diz que é proibido ultrapassar, então respeite. Nos trechos onde ela é permitida, só ultrapasse quando a faixa do sentido contrário estiver livre e visível.

Lembre também de considerar a potência do próprio carro e a velocidade do veículo da frente. Se outros motoristas quiserem te ultrapassar, não dificulte. Mantenha a velocidade ou a reduza.m Gerson Burin conta, também, que nunca devem-se deixar bagagens soltas dentro do veículo. Sempre é necessário checar o manual do usuário para saber o peso máximo de carga que o carro comporta. Além disso, o material mais pesado deve ficar por baixo dos mais leves; e mais próximos do eixo traseiro do carro. "Quando viajamos, levamos várias malas, bolsas e sacolas. Deixe-as sempre no porta-malas. Caso haja uma colisão, não há o risco de elas baterem nos passageiros, como poderia acontecer caso estivessem solta" explica.

Cuidados mecânicos

Reservar algumas horas para fazer uma revisão é essencial. O ideal, antes de uma viagem, é levar o carro ao mecânico, assim o especialista poderá verificar todos os itens imprescindíveis para o correto funcionamento do carro.

Níveis de óleo do motor e fluídos de freio, além de calibragem dos pneus e seu estado de conservação são pontos importantes para checar e evitar um acidente.

Um dos componentes que necessitam de cuidado é o pneu. É sempre bom checá-los, para ver o desgaste. Calibrar é também muito importante, e nunca se esqueça do estepe, seguindo a indicação do manual do veículo para a calibragem correta dos pneus do seu veículo. Confira no seu carro onde estão o macaco, a chave de roda e o triângulo, e veja se eles estão presentes e em perfeito estado.

Faça uma checada no sistema elétrico do carro. Componentes como faróis, lanternas e brake lights interferem na visibilidade do motorista, dos ocupantes do carro e do automóvel de trás são indispensáveis.

Como sempre é possível ocorrer algum problema durante a viagem, é importante ver se o macaco está em dia e levar um kit com ferramentas. "Uma lanterna é sempre importante quando é necessário trocar pneu ou fazer outro reparo", revela Burin.

