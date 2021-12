Cruze entra na era turbo

O segmento dos hatches médios ganhou o renovado Cruze Sport6. Usando agora motor turbo flex, o Cruze sai na frente na combinação eficiência energética e vontade de andar. Chega em duas versões de acabamento: LT (R$ 89.990) e a topo da gama LTZ (R$ 110.990).

Com visual global e novidades tecnológicas, o novo Cruze Sport6 quer ser líder e desbancar o Volkswagen Golf, referência entre o público mais jovem que deseja um carro esportivo de rua.

Se antes a Chevrolet pecava por não oferecer um motor turbinado, agora a era do Cruze Sport6 sai da linha dos aspirados. O hatch da Chevrolet tem itens que o rival Golf não vem. O serviço OnStar é exclusivo e deixa o dono conectado e "lincado" com as dicas e orientações da central de concierge. O carro traz assistente de permanência na faixa, alertas de colisão frontal e de ponto cego, sistema de estacionamento semiautomático, farol alto inteligente, carregador de celular sem fio, banco do motorista com ajustes elétricos e monitoramento da distância do veículo à frente.

Novidades

Tudo está à disposição no Cruze Sport6 2017 para todos bem seguros e confortáveis. Todas as versões contam com controle eletrônico de tração e de estabilidade, freios ABS com EBD (distribuição da força de frenagem) e sistema de frenagem de emergência.

Sua direção elétrica progressiva está em sintonia com o motor 1.4 turbo, de 153 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, acoplado sempre ao câmbio automático de seis velocidades. O Cruze Sport6 traz luz de condução diurna, controle de cruzeiro, abertura e fechamento dos vidros por controle remoto, além de tomada de 12V para os ocupantes traseiros, revestimento premium dos bancos, air bags frontais e laterais, cintos de segurança de três pontos e sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil.

A Chevrolet acertou nos ajustes do Cruze Sport6. Seu visual ficou esportivo, especialmente o do conjunto traseiro com lanternas que invadem a tampa do porta-malas – que possui espaço para levar até 380 litros.

O carro ganhou assistente de partida em rampas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sistema de áudio de alta definição e multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

adblock ativo