Cruze encarna visual mais esportivo e tem motor turbo

O Cruze é o modelo mais vendido da Chevrolet no mundo. No Brasil, o sedã tem rivais. No momento, os principais são de fabricantes japoneses (Corolla, Civic e Sentra). Andando pelo meio das tabelas, a Chevrolet almeja algo maior com o reestilizado Cruze, que ganhou visual mais esportivo, equipamentos extras, especialmente nos pacote de segurança e de tecnologia, além de um inédito motor 1.4 turboflex com injeção direta, de 153 cavalos, auxiliado pela nova geração da transmissão automática de seis marchas.

Mas há mais exclusividades do que só aparência no Cruze 2017. A nova geração do sedã da Chevrolet é bem mais bonita e generosa também. Há itens nunca ofertados nos rivais, entre os quais o sistema de farol alto adaptativo, assistente de permanência na faixa (basta girar o volante para corrigir automaticamente a trajetória do carro caso detecte a saída repentina da linha, além de um carregador de celular por indução (smartphones Android), park-assist (sistema inteligente de estacionamento automático), alertas de colisão frontal e de pontos cegos e OnStar mais moderno e com novas funções.

A Chevrolet quer mudar o jogo e, também, sua posição de vendas no segmento dos sedãs médios. Oferece a versão de entrada LT com câmbio automático, novo motor turbo e pacote mais cheio de itens. Cobra R$ 89.990 e entrega um Cruze com air bags frontais e laterais, controle de tração e de estabilidade, freios ABS (antitravamento) com EBD (distribuidor da força de frenagem), assistente de partida em rampas, sistema start-stop (desliga e religa o motor em paradas) e rodas de liga-leve de 17".

O sedã está com uma frente mais esportiva, valorizando a grade, para-choque maior e faróis afilados. Tem ainda um conjunto de faróis de neblina, ar-condicionado com displays digitais, além de coluna de direção ajustável em altura e profundidade e controlador automático de velocidade.

Seguindo a tendência de mercado, a Chevrolet trocou a direção hidráulica pela assistência elétrica, deixando o sedã com uma dirigibilidade bem melhor. Há computador de bordo, volante multifuncional, sensor de estacionamento traseiro, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e nova geração do moderno OnStar, além do multimídia com tela de sete polegadas e MyLink 2.

O Cruze 2017 chega ao mercado ainda com duas configurações LTZ, com pacotes diferenciados e de valor sugerido de R$ 96.990 e R$ 107.450.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

