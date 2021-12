Cruze chega em dupla (sedã e hatch) no Brasil

A Chevrolet deu um passo à frente com o Cruze 2015. Depois de lançar o sedã em 2011 no Brasil, a marca americana deu um tapinha no visual do modelo global mais vendido em todo o mundo. Para garantir as boas vendas, a dupla Cruze (hatch e sedã) foi lançada nesta quarta-feira, em Montevideu (Uruguai), com um pacote mais generoso de equipamentos de série e conjunto frontal valorizado pelo novo par de faróis com luzes diurnas em LED e auxiliares de neblina localizados na parte baixa do parachoques.

Com preço inicial de R$ 73.500, o Cruze sedã chega ao mercado nacional para voltar a brigar com os líderes Toyota Corolla e Honda Civic, dois japoneses que ganharam também uma leve reestilização para agradar aos clientes que exigem conforto, tecnologia e um cojnunto mecânico ajustado.

Assim, a Chevrolet incluiu alguns itens para mostrar que quer ser generosa com quem optar pelo Cruze. De série, traz agora novas rodas de alumínio de 17 polegadas, com desenho exclusivo para as versões LT e LTZ. Além disso, o sedã está mais equipado com controles eletrônicos de tração e estabilidade (ESP), airbags frontais e laterais, cinto de segurança de três pontos em todos os assentos, além de sistema isofix para a fixação de cadeirinhas infantis e trava interna antissequestro. O Cruze 2015 vem ainda com ar-condicionado eletrônico, direção elétrica progressiva, retrovisor interno eletrocrômico, sistema multimídia com bluetooth com comando por voz em português e volante multifuncional regulável em altura e profundidade reforçam a lista.

Seu motor é o mesmo 1.8 Ecotec flex, de 144 cavalos de potência, com uma repaginação para garantir um torque maior de 18,9 kgfm (sempre com etanol). É ofertado com o câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas, para agir em sintonia já em médias rotações. Na versão mecânica, volta ao veículo o simples indicador de troca de marchas, item que é um auxiliador para o motorista não ter resultados pífios no quesito consumo de combustível. Há ainda alguns opcionais - que pelo valor do carro - já deveriam ser ofertados na lista de equipamentos de série. Em um veículo com valor acima de R$ 70 mil, é um mimo a mais incluir câmera de ré, sensores de luz e chuva e sistema multimídia MyLink.

Se o sedã é um carro para família, a Chevrolet aposta no Cruze Sport6 como um veículo de visual mais esportivo. Seu valor parte dos R$ 70.400, chegando aos R$ 86.400 em sua configuração LTZ e de câmbio automático de seis velocidades. Para deixar o Cruze 2015 mais interessante, a Chevrolet oferece ainda sensor de chuva e crepuscular, câmera de ré com gráfico para facilicar as manobras, navegador com GPS, além de airbag de cortina e chave com sistema presencial de abertura das portas e de acionamento do motor por meio do botão Start/Stop no painel.



Veja versões e preços:

- Cruze Sport6 LT 1 -- R$ 70.400

- Cruze Sport6 LT 2 -- R$ 77.100

- Cruze Sport6 LTZ -- R$ 86.400

- Cruze Sedã LT 1 -- R$ 73.500

- Cruze Sedã LT 2 -- R$ 77.100

- Cruze Sedã LT 3 -- R$ 79.100

- Cruze Sedã LTZ -- R$ 87.300

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

