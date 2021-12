Crossover Q3 ganha novo motor 1.4 turbo de 150 cv

A Audi cresce em ofertas no Brasil. Aproveitando o boom do segmento premium no País, a marca das argolas desembarca com o novo crossover Q3. Chegou por aqui em 2011 e, aos poucos, conquistou seu espaço. Agora, chega com uma nova gama de motores: estreia o motor 1.4 turbo FSI, de 150 cv, para ficar na base das versões com propulsor 2.0 TFSI, com 180 e 220 cv.

Além disso, a Audi renovou o visual do Q3. Traz um conjunto frontal com novos faróis de xênon e para-choques, além de lanternas traseiras de LEDs, tornaram o visual ainda mais atraente. A linha linha 2016 oferece três opções de motores e cinco versões de acabamento

O novo Q3 chega na versão com motor 1.4 TFSI, de 150 cv, nas configurações Attraction, com preço de R$ 127.190, e Ambiente, por R$ 144.190, ambas com tração dianteira. Já o motor 2.0 TFSI de 180 cv fica para o modelo Attraction, com valor de R$ 145.190, e Ambiente por R$ 165.190. O Q3 2.0 TFSI, de 220 cv, é o topo da gama e sai por R$ 190.190. Possui tração integral Quattro, sistema ofertado também na configuração Ambiente com o motor 2.0 menos potente.

A Audi reforça ainda o Q3 com o sistema Drive Select, que permite que o motorista ajuste os principais módulos tecnológicos para atender suas preferências pessoais. Exemplo disso são os amortecedores ativos, que podem ter a rigidez alterada conforme o tipo de piso. As rodas têm 17 polegadas nas versões de entrada (Attraction) e 18" nas demais. A suspensão foi afinada para proporcionar maior conforto ao trafegar. Há ainda Start-stop, que desliga o motor automaticamente quando o carro fica parado por alguns segundos e volta a ligá-lo quando o motorista tira o pé do freio.

Entre os itens, estão lá ar-condicionado, bancos de couro sintético, computador de bordo, sensores de luz e chuva e volante esportivo com shift paddles. A 2.0 Attraction conta ainda com banco elétrico do motorista e pacote de iluminação, que também são equipamentos de série nas duas versões Ambiente e Ambition. O pacote de segurança inclui airbags frontal, lateral dianteiro e de cabeça, assistente de partida em aclives, controle eletrônico de estabilidade (ESP), faróis de xênon com ajuste automático de altura, lanternas traseiras de LEDs, freio de estacionamento eletromecânico e sensor de estacionamento traseiro, entre outros.

