Crossover GLA parte dos R$ 132.900 no Brasil

A fabricante alemã Mercedes-Benz apresentou nesta segunda-feira o crossover compacto GLA. O novo modelo desembarca por aqui em três versões de acabamento: Advance (R$ 132.900), Vision (R$ 149.900) e 200 Vision Black Edition (R$ 152.900), todas equipadas com o motor 1.6 turbo a gasolina, de 156 cavalos de potência e 250 Nm de torque, e transmissão automática DCT de sete velocidades.

O novo GLA tem como rivais o Audi Q3 e BMW X1. As primeiras unidades do modelo premium da Mercedes-Benz começam a ser vendidas no início de outubro. Elas são importadas da Alemanha, onde são produzidas na fábrica da cidade de Rastatt. A partir do segundo semestre de 2016, o GLA passa a ser fabricado na futura planta de carros de passeio da Mercedes-Benz em Iracemápolis, São Paulo.

Confira a avaliação do novo GLA na edição do Classiautos.



O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

