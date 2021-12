Crossover com motor 2.2 a diesel chega ao mercado

Seja na cidade, na estrada ou nas trilhas off road, o New Outlander 2016 - primeiro crossover com motor a diesel da Mitsubishi no Brasil e que chega esta semana às concessionárias do país - reúne estabilidade, potência e conforto para os diferentes tipos de público.

Para mostrar as qualidades do crossover, a Mitsubishi usou a pista do autódromo Velo Città, além de trechos de rodovia e off-road, na região de Mogi Guaçu, interior paulista. Produzido no Japão, o crossover está repaginado e desembarca com um pacote de novidades. Incorporou mais de 100 modificações, que vão desde o design até as inovações tecnológicas, passando pelo câmbio automático de seis marchas e tração 4x4 em três modos de operação.

Agora, o Outlander 2016 ganha uma versão inédita com motor 2.2 turbodiesel, com sistema de geometria variável, de quatro cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC com injeção direta Common Rail, para gerar 165 cavalos de potência máxima. Além disso, a marca japonesa oferece ainda opções de motorização a gasolina: um Mivec 2.0 l, 16V SOHC, de 160 cv e 20,1 kgf.m, e um maior Mivec 3.0 l V6 24V SOHC, com bons 240 cavalos de potência e 31 kgf.m de torque.

<GALERIA ID=20076/>

Novidades

Sem rivais diretos no mercado nacional, o novo Outlander traz mimos para "agarrar" a clientela. Inicialmente, a previsão de vendas é de cerca de 800 unidades ao mês. A nova versão com motor 2.2 diesel (R$ 173.990) traz também o câmbio automático ao estilo CVT - que simula seis marchas e possui alertas atrás do volante - e itens para se diferenciar. Entre eles estão a direção elétrica, ar-condicionado de duas zonas, sensores auxiliares (crepuscular, do limpador de para-brisa e de estacionamento), trio elétrico e faróis com LED e de neblina, além de sistemas de regulagem e lavagem das lentes do conjunto ótico.

O utilitário entrega também segurança ao motorista e demais passageiros. Traz pneus 225/55 R18, freios ABS com EBD e BAS (assistente de frenagem), controle de estabilidade, controle de cruzeiro e air bag frontal, lateral, de cortina e para o joelho do motorista. Há ainda câmera de ré e um pacote com sistemas anti-impacto, de alerta de mudança de faixas, de partida de rampa e de controle de tração.

Fernando Pereira, gerente de produto da Mitsubishi, destacou a inclusão do Lane Departure Warming (LDW). "É um sistema que impede o motorista de sair involuntariamente da faixa. Se a pessoa está cansada ou se distraiu na viagem, o sistema faz um alerta sonoro", explica.

Confira a entrevista com Fernando Pereira:

Thaís Seixas, em Mogi Guaçu Crossover com motor 2.2 a diesel chega ao mercado

Classiautos testou o novo Outlander a diesel na pista de velocidade, estrada e no circuito off-road. Com exceção do modelo 2.0, cuja tração é a 4x2, o Outlander vem equipado com tração 4x4 com três modos de operação: Eco, mais econômico; Auto, com predominância no eixo anterior; e Lock, acionada nos dois eixos.

O crossover oferece itens opcionais e outros mimos nas outras configurações, incluindo piloto automático, teto solar, bancos elétricos com sistema de aquecimento, entre outros. Traz ainda um multimídia com navegador GPS, bluetooth com áudio streaming, USB com interface para smartphones, CD/DVD, rádio, entrada para cartões SD e câmera de ré.

Com três anos de garantia (sem limite de km), o Outlander 2016 custa R$ 114.990 (versão 2.0), R$ 141.990 (3.0 GT), R$ 151.990 (3.0 GT com pacote tecnológico) e

R$ 173.990 (diesel). São sete cores metálicas, duas tonalidades internas (bege ou preto) - sem acréscimo no valor.

Thaís Seixas, em Mogi Guaçu Crossover com motor 2.2 a diesel chega ao mercado

*A jornalista viajou a convite da Mitsubishi do Brasil

adblock ativo