Cross Up! para uma aventura

Lançado em janeiro deste ano, o hatch up! ganha agora a versão aventureira, chamada de Cross. Usando a mesma fórmula dos modelos com apelo visual off-road, a Volks apresentou oficialmente, ontem, o Cross up! na sua coletiva de imprensa no Salão do Automóvel de São Paulo.

Com exclusividade e em primeira mão, Classiautos andou no modelo na pista da Fazenda Capuava.

Feito em Taubaté, o hatch aventura da Volks vem com o motor 1.0 flex, de três cilindros, que gera 82 cv de potência, sem o tanque da partida a frio e com a opção do câmbio I-Motion.

Seu visual exibe apliques de plásticos, parachoque com efeito cromado e retrovisores com ajuste elétrico e indicador de direção, além de soleiras, rack de teto, alavancas de câmbio e de freio em material "native" e rodas exclusivas de liga com pneus verdes 185/60 R15.

Baseado na versão High up!, o Cross up! incorpora conforto, conectividade com GPS integrado (Maps& More) e segurança. Entre os itens de série estão lá o duplo air bag, freios ABS com EBD, direção com assistência elétrica, computador de bordo com 10 funções, quadro de instrumentos com conta-giros, relógio digital e indicador de temperatura, trava e vidros elétricos das portas, sensor de estacionamento e Isofix para cadeirinha de criança.

