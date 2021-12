Cross no nome do up!

O hatch up! ainda está em seu nono mês de mercado brasileiro, mas já ganhou lugar na série de modelos Cross da alemã Volkswagen no Brasil. A roupagem aventureira com o selo Cross surgiu em 2005, com o Crossfox - dois anos depois do lançamento do compacto Fox.

Com o up!, a Volkswagen preferiu não esperar tanto tempo para lançar a versão de visual off-road. O cross up! (se escreve com inicial minúscula mesmo) é a oitava versão desvendada do compacto da Volkswagen.

Assim como as demais, carrega sob o capô o mesmo motor 1.0 MPI de três cilindros Total Flex. Abastecido com gasolina, a potência máxima chega a 75 cavalos, subindo para 82 cavalos quando alimentado com etanol - alcançada sempre a 6.250 rpm.

Com gasolina, o torque do propulsor é de 9,7 kgfm. Abastecido com etanol, alcança 10,4 kgfm (sempre a 3.000 rpm).

Apesar de seu design remeter ao urbano, os adereços alusivos a um veículo fora-de-estrada (para-choques exclusivos com ilha central de efeito cromado, rack de teto longitudinal também com efeito cromado e caixas de roda pretas) caíram bem no cross up!. O visual mais robusto e descolado mostra-se como uma tentativa da Volks de fazer o pequenino cross up! cair no gosto do público jovem.

Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), todas as versões do up! somaram 47.912 unidades emplacadas em 2014 (até outubro), deixando-o no quarto lugar do ranking dos veículos de entrada da Fenabrave. Na lista, o líder ainda é o Gol, com 147.186 veículos.

Entretanto, o preço pode virar um obstáculo na corrida por melhores posições no mercado. O cross up! tem preço inicial de R$ 38.040, com câmbio manual de cinco velocidades. Equipado com a transmissão automatizada i-Motion, também de cinco velocidades, o cross up! parte de R$ 40.960.

Nesta faixa de preço, estão modelos com maior motorização - como o Renault Sandero Dynamique, com motor 1.6 16V de 106 cavalos de potência (R$ 42.390).

O modelo cross up! avaliado por Classiautos (de câmbio manual) traz um pacote de opcionais que eleva o preço do carro para R$ 43.029.

Neste rol de itens, estão ar-condicionado, sistema de som com MP3, rádio, CD player, USB e Bluetooth, alto-falantes e navegador GPS. Entre os itens de série, estão freios com sistema antitravamento (ABS) e distribuição eletrônica de frenagem (EBD), direção elétrica, computador de bordo com 10 funções, sistema de alarme com comando remoto (keyless), sensor de estacionamento traseiro, porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço e dois airbags dianteiros.

O hatch vem ainda com alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança (indicado no painel), rodas de liga leve aro 15 (os pneus têm medidas 185/60 R15) e faróis de neblina. Vidros elétricos estão apenas nas portas dianteiras. Para quem vai no banco de trás, resta o acionamento por meio de manivelas.

Para o cross up!, as aventuras ficam restritas às "selvas de pedra". Não há alterações mecânicas ou mesmo na suspensão para diferenciar o cross up! de seus irmãos ou encorajar o motorista a colocá-lo em terrenos hostis.

O carrinho permite ao condutor uma direção ágil desde o arranque, especialmente por ser um veículo bem leve - são 960 quilos distribuídos em 3,62 metros de comprimento, 1,91 m de largura e 1,50 m de altura.

Ao contrário do Crossfox e da própria Saveiro Cross, a suspensão no cross up! não transmite tanto os impactos das irregularidades do solo aos ocupantes. Os engates curtos do câmbio e a direção elétrica facilitam a árdua missão de driblar os congestionamentos.

adblock ativo