Crianças fazem teste de resistência na perua do i30

A Hyundai britânica decidiu promover a nova geração da perua do i30 de uma forma exótica - no mínimo. A empresa levou o carro para a Holmer Green First School, uma escola primária do Reino Unido, e recrutou 25 crianças, entre quatro e dez anos.

Os meninos e meninas foram 'ordenados' a fazer uma série de testes com o veículo, para testar a qualidade do modelo e provar se a realidade do i30 Tourer é suficiente para aguentar os desafios diários das famílias europeias.

<VIDEO ID=1338626/>

Os testes consistiam em tudo aquilo que deixam os pais apavorados dentro dos carros: crianças derrubando sucos e farelos de comida, espalhando lama, pulando em cima dos bancos, abrindo e fechando repedidamente os vidros, entre outras ações.

Do lado de fora, os testadores foram autorizados a pintar o automóvel, bater nele com baquetas e, claro, passar mais lama. Se não fosse o suficiente, os meninos ainda puderam transformar o porta-malas em praia, enchendo-o de areia.

<VIDEO ID=1338632/>

A ideia surgiu após outro teste inusitado com o i30, desta vez em sua versão hatch: ano passado, a Hyundai UK levou o veículo para o Knowsley Safari Park e deixou que 40 babuínos brincassem com o carro à vontade. Os consumidores disseram então que seus filhos faziam uma bagunça muito maior do que os macacos e a montadora decidiu botar a teoria à prova.

Segundo a Hyundai UK, após seis horas de testes com as crianças, o i30 Tourer foi limpo como novo e saiu praticamente ileso do playground da escola.

