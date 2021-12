Creta: silêncio e estilo a bordo

No dia a dia

Se por fora ele se impõe especialmente na dianteira, a bordo do Creta há um déjà vu do HB20 com boas melhorias. O estilo do painel é o mesmo do compacto assim como os materiais, de boa qualidade. Na versão Prestige, que combina marrom com preto o resultado é agradável. Controle da seta e limpadores são um pouco ásperos e a iluminação azul poderia ser mais refinada à altura do carro. Espaçoso, sem exageros, todos os controles são fáceis de manejar com elogios para o kit Multimídia que não é bom como do Ecosport mas é melhor que o do HR-V com fácil dispositivo de espelhamento de celulares, e tanto Android quanto Apple Carplay funcionaram sem surpresas.

O silêncio do motor 2.0 impressiona e no uso urbano é imperceptível, bem como as trocas de marchas feitas em regime baixo aos 2.000rpm. Isso resulta em consumo baixo com média de 8,9Km por litro na cidade 13Km por litro na estrada durante o nosso teste, dados bem aceitáveis para um carro de 1.296Kg. O sistema start-stop também tem respostas imediatas, sem balançar muito o carro, e pode ser desligado pelo painel.

A posição de guiar é confortável, e o ajuste de direção e posição dos bancos é bom. Para os passageiros, não há o mesmo vão livre do HR-V, mas acomodar os cinco passageiros no carro também não foi uma missão impossível. O couro marrom da versão Prestige tem os micro furos que podem esconder sujeira em caso de acidente com comida ou líquidos (quem tem filhos pequenos sabe o que é isso). Falando em família, o porta-malas de 431 litros é quase tão bom quanto do iX35 (455) mas perde feio para a antiga geração do Tucson, que acomoda 644 litros de bagagem em um carro do mesmo porte que ele.

Para quem critica o Hyundai Creta por ser um HB20 "espichado", vale lembrar que de HB20 ele tem só o perfil do painel, e ainda empresta do Tucson o estilo da traseira, oferecendo uma opção bem interessante no segmento de entrada. Com preço inicial de R$ 73.900 para a versao 1.6 16V com câmbio manual. O preço da versão mais cara, a Prestige com câmbio automático que avaliamos é R$99.990.

O primeiro tem como base o propulsor do HB20, mas ganhou melhorias, e a potência subiu de 128 cavalos para 130 cv, quando abastecido com etanol. Já o 2 litros é o mesmo do Elantra e desenvolve 166 cv.

Também há duas transmissões, ambas de 6 marchas. A manual só pode ser combinada com o motor 1.6, enquanto a automática está disponível nas duas motorizações.

Ambos os motores têm 'start-stop', que desliga automaticamente o motor em paradas longas e liga novamente em frações de segundo para sair.

De acordo com a empresa, o Creta tem nota "A" de consumo concedida pelo Inmetro. O 2.0 usa em média 6,9 km/l (etanol) e 10 km/l (gasolina) na cidade, e 8,2 km/l (etanol) e 11,4 km/l (gasolina), sempre com o câmbio automático.

adblock ativo