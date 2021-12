Crescem vendas de carros para deficientes físicos

Todo cidadão tem direito de ir e vir, mas não é surpresa que para pessoas com necessidades especiais os desafios são ainda maiores na hora de se locomover. As primeiras barreiras estão logo ao sair de casa, já que grande parte das cidades brasileiras ainda deixam muito a desejar na questão de adaptações nas vias públicas para pessoas com algum tipo de deficiência. Em busca de mais liberdade e por necessidade, uma opção bem favorável é ter seu próprio veiculo.

Qualquer deficiente físico pode dirigir normalmente e, além disso, pagar mais barato na hora da compra do carro zero km. Com os benefícios, os carros podem sair até 30% mais em conta. Mas é preciso ter paciência já que o processo de venda é burocrático e pode levar meses.

Segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência (Abridef), Rodrigo Rosso, a pessoa com deficiência que deseja comprar um carro tem direito a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e cerca de 8% de desconto em cima do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) se o comprador for o motorista, e do Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) na primeira compra.

Embora essa prática esteja cada vez mais ativa - de acordo com a Abridef, só em 2014 cerca de 85 mil carros foram comercializados para este fim, chegando a aproximadamente 100 mil em 2015. Ainda existem muitas pessoas que desconhecem o direito concedido pelo governo federal de isenção de impostos.

A bancária Flávia Monteiro, 41, foi diagnosticada com monoparesia - perda parcial das funções motoras. Ela só descobriu que tinha direito ao desconto depois que o ortopedista a alertou. Há dez anos, ela já trocou cinco vezes de carro e já realizou o processo para compra várias vezes. Ainda sim, Flávia reclama da burocracia na hora da venda.

"Além de ter poucas opções dos modelos oferecidos pelas marcas, todo o processo de compra é muito cansativo. Meu último veiculo durou quase 4 meses até concluir a compra", explica Flávia, que hoje tem um Honda Fit EXL CVT que custava R$ 63 mil. Com os descontos, o veículo saiu por R$ 48 mil.

Vanessa Soares, Coordenadora de Projetos do Projeto Incluir, que promove a assistência e inclusão social de pessoas com deficiência, explica que existem alguns critérios na escolha dos carros. "Os modelos dos carros para pessoas portadoras de deficiência especiais são escolhidos pelas montadoras. Além disso, para obter todo o desconto, o carro deve custar até R$ 70 mil, ser nacional e ter até 127 cv", detalha.

Os portadores de necessidades especiais que não possuem CNH podem indicar até três condutores com a finalidade de transporte do paciente. Nesse caso, recebe-se o desconto apenas de IPI. No site da Receita Federal é possível encontrar todas as operações que são isentas dos impostos.

Montadoras aumentam portifólio de adaptados

Para quem deseja colocar um dos carros da moda na garagem precisa ter atenção aos preços. Na maior parte dos casos, os valores ficam abaixo de R$ 70 mil, pois este é o limite estabelecido pelo plano integral de isenção. Os carros escolhidos também devem ser nacionais e de até 127 cv. De qualquer forma, mesmo que você passe dos R$ 70 mil estipulados pelo governo, ainda há a isenção do IPI.

A escolha dos carros que serão ofertados para as pessoas portadoras de deficiência fica por conta da montadora, entre os modelos é possível encontrar Renault Sandero e Peugeot 2008, além de modelos como Chevrolet Onix/Prisma, Honda Fit e Toyota Corolla.

Na onda de lançamentos da categoria, Honda e Peugeot já incluíram seus novos SUVs compactos no catálogo de vendas. A Honda ainda oferece o restante de sua linha nacionalizada (Fit e City), a Pegueot oferta os modelos 208,2008 e 308. Recentemente, Toyota e Hyundai anunciaram a criação de novas versões automáticas de Corolla e Tucson. Na Fiat, apenas veículos comerciais e os importados 500 e Freemont ficam fora da negociação

Com os descontos o Honda Fit EXL CVT, de R$ 63.900, sai por R$ 48.530 na venda para PNE. Entre os SUVs, um Peugeot 2008 Allure Business cai de aproximadamente R$ 68.390 para R$ 53.405. As concessionárias não realizam adaptações e modificações nos veículos. Para isso, é necessário uma empresa especializada.

