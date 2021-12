Countryman: amigo do tempo

Revelado no fim do ano passado e lançado agora no mercado brasileiro, o novo Mini Countryman é um claro exemplo de como um carro deve evoluir entre uma geração e outra. Maior e melhor para dirigir, o utilitário ainda está mais acomodado no papel de SUV – o que soava estranho em 2010, quando foi lançado, hoje a mágica do tempo faz parecer normal.

Talvez o antigo Countryman não fosse considerado por quem tem família. Hoje, deveria: sua nova plataforma, compartilhada com o BMW X1, esticou suas dimensões para 4,30 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 1,82 m de largura. E se o antigo porta-malas de 350 era modesto para um SUV, os atuais 450 litros combinam melhor com sua proposta. Na prática, dá para viver tendo dois filhos pequenos e o que vem com eles (carrinho de bebê, malas, bebê-conforto...).

Além do espaço, outro bom argumento a seu favor é a lista de equipamentos, que agora traz fechamento elétrico do porta-malas, luzes diurnas de LED, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, ar-condicionado de duas zonas e sistema de entretenimento com tela de 6,5 polegadas, entre outros itens.

A opção Cooper sai por R$ 144.950 e traz motor 1.5 de três cilindros, além de revestimento interno em couro sintético, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, faróis full LED, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital de duas zonas, sistema de entretenimento com tela de 6,5 polegadas e volante multifuncional.

Na Cooper S 2.0, o preço salta para R$ 164.950, o que embute motor de 192 cv, teto solar panorâmico, outro tipo de revestimento em couro e rodas aro 18. A topo de gama S ALL4 mantém essa motorização, mas aqui a tração é integral (e não apenas nas rodas dianteiras), a tela multimídia é de 8,8 polegadas e o sistema de som é mais potente.

Se os mimos das configurações mais caras não forem essenciais, a Cooper 1.5 é sem dúvida a mais interessante. Calçada em rodas aro 17, lida melhor com buracos, é mais silenciosa na estrada e esbanja estabilidade. Os 136 cv do motor são bem orquestrados pelo competente câmbio automático de seis marchas – a dupla combina agilidade na cidade e vigor no uso rodoviário.

