O ícone Corvette, que completa 60 anos, está totalmente renovado. Grande vedete do Salão de Detroit 2013. o esportivo da Chevrolet está em versão comemorativa aos 60 anos. O Corvette Stingray 2014 é mais poderoso e tem visual dos mais agressivos.

Como todo o esportivo, a performance é a grande arma. O Corvette Stingray 2014 respira 450 cavalos e tem um torque máximo de 610 Nm. Se parado no estande da Chevrolet no Cobo Center causa suspiros, imagine com o motor ligado e em pista limpa. O esportivo da Chevrolet é capaz de acelerar de 0 a 60 km/hora em menos de quatro segundos e para conseguir mais do que 1 g de aderência em curva.

Produzido na planta da General Motors em Bowling Green, Kentucky, o novo Corvette Stingray - o nome já foi usado pelo esportivo nos anos 60 e 70 - começa a chegar ao mercado dos Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano. O esportivo vem com injeção direta de combustível e sistemas que otimizam o funcionamento do motor de acordo com a situação de condução. Há configurações "manuais" que oferecem a possibilidade de alterar o som das saídas de escapamento e modos de condução, que pode ser mais para o trânsito urbano ou mais esportiva.

O novo Corvette Stingray é um carro que tem uma estrutura de quadro totalmente novo e chassis, um novo powertrain e tecnologias de apoio, bem como completamente novo exterior e design de interiores. Na prática, tudo é novo. Sua estrutura é de fibra de carbono, alumínio e materiais renováveis. Sob o capô um potente motor 6.2 LT1 V-8, que combina tecnologias avançadas, incluindo injeção direta, Active Fuel Management, comando de válvulas continuamente variável e um sistema de combustão avançada que fornece mais energia usando menos combustível. Há possibilidade do câmbio manual de sete marchas ou automático de seis velocidades.

Roberto Nunes Corvette Stingray 2014 causa suspiros até parado

Leiloado

O primeiro Corvette Stingray de produção já tem dono. É o colecionador americano Richard Hendrick, que desembolsou US$ 1,1 milhão pelo exemplar de número 0001, no sábado, dia 19, durante o leilão de raridades automobilísticas Barrett-Jackson, feira anual em Scottsdale, no Arizona (EUA). A quantia é 20 vezes maior a esperada pelos organizadores do leilão.

