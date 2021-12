Corta-pipa salva e é item de segurança

Não é difícil ouvir histórias de motociclistas que se machucaram ao passar por locais onde havia pipas. Muitas pessoas, na hora de empinar o brinquedo, resolvem colocar na linha dele uma mistura de cola com vidro moído, o famoso cerol. Assim, torna-se mais resistente a linha do papagaio nas batalhas travadas no ar. Pois a junção de cola com vidro não só é perigosa: ela também é proibida.

Um dos acidentes com a pipa aconteceu no feriado de 7 de setembro e ficou conhecido, pois não só machucou o motociclista como o matou. O homem tinha 28 anos e foi atingido pela linha de cerol no bairro da Boca do Rio. A situação poderia ter sido evitada caso ele possuísse uma antena na moto - o corta-pipas.

O item de segurança é composto por um arame preso no guidão. Ele tem de 50 centímetros a 80 centímetros, e os mais comuns são feitos de alumínio ou de aço inox. Há tipos inteiriços, que ficam sempre em pé, ou de estágios. Estes podem ser abaixados como antenas de televisão, por exemplo.

Segundo Osvaldo Meron, instrutor de pilotagem de motos e presidente do Moto Grupo da Bahia, muitos motociclistas não instalam o corta-cerol porque acham ele feio. "Para que ter vergonha do dispositivo? Vergonha você tem da cicatriz que pode ficar no rosto por não gastar R$ 5 para se proteger. E isso se você sobreviver", declara Meron.

No ano passado, o Denatran publicou a Resolução Contran nº 356, que determinava que, a partir de agosto deste ano, o uso de alguns itens de segurança, entre eles o corta-pipas, se tornaria obrigatório para mototáxi e motofrete. Ou seja, aqueles que transportam pessoas ou mercadorias em motos deveriam já possuir o dispositivo. Contudo, isso não é o que se vê nas ruas.

"Motociclistas que andam o dia inteiro, que vão para todo canto da cidade, estão mais sujeitos a passar por caminhos que tenham pipas com cerol. Por que não, então, botar na moto a antena corta-pipa? Ela é de fácil instalação e parte qualquer coisa, impedindo a linha de chegar ao rosto do piloto", questiona Meron.

Comprar

Os preços do corta-cerol variam bastante de acordo com o material de que ele é feito ou o tipo dele. Na loja Novotempo Motos, há dois modelos do dispositivo: um inteiriço, que custa R$ 5, e um em dois estágios, que tem o valor de R$ 12.

Na Moto Preço Peças e Serviços, há corta-pipas de R$ 6 até R$ 19. Os mais baratos são fixos em pé, e os mais caros reclinam, como antenas de rádio. Na loja Guimarães Suzuki, há versões que variam de R$ 15 a R$ 68. São modelos retráteis, de dois até seis estágios.

* Esta matéria foi publicada no jornal A Tarde em 24 de outubro de 2012

