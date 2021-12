O Salão de Detroit é um evento para o mercado. Porém, sempre trouxe alguns carros-conceitos para mostrar como serão os veículos do futuro. Entre os concept-cars nos estandes do Cobo Center, o Toyota Corolla Furia é dos destaques da edição deste ano do North American International Auto Show. O modelo se baseou no Corolla e avança como um conceito de um sedã que mistura linhas arrojadas, agressivas e mais sóbrias da carroceria e soluções tecnológicas, como o uso de painéis transparentes em LCD e tecnologia embarcada.

O Furia surgiu da imaginação dos designers da marca japonesa que trabalharam em cima do tema "Iconic Dynamism", usando elementos mais simples e um pouco mais de ousadia para desenhar o futuro Corolla. Na parte frontal, estilo agressivo e faróis afilados com LED's, e lanternas traseiras também ao mesmo estilo com LED's para garantir um visual marcante ao conceito Furia. Foram usados detalhes de acabamento em fibra de carbono, como painéis, saia traseira e saída de escape cromado e rodas de liga leve aro 19″.

Roberto Nunes, Detroit Corolla Furia é o conceito em destaque em Detroit 2013

Mas, outras marcas também ousaram em seus carros futuristas, como o Volkswagen CrossBlue, um crossover abaixo do utilitário Touareg, Hyundai Unvells HCD 14 Genesis, Lincoln MKC e o Infinity Q50.

