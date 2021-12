Corolla é o carro mais vendido do mundo, segundo pesquisa

O Toyota Corolla foi o carro mais vendido do mundo no último ano, segundo pesquisa realizada pela Focus To Move. O modelo emplacou 995.356 unidades, enquanto seu principal concorrente, Honda Civic, emplacou 696.224 unidades, ocupando a terceira posição. A tabela dos cinco carros mais vendidos do mundo, está disponível no final da matéria.

Na América Latina, o Chevrolet Onyx foi o mais comercializado pelo terceiro ano consecutivo, com 249.552 unidades. O Nissan Versa, que no ano passado ficou na terceira colocação, está em segundo lugar, com 137.843 exemplares, enquanto o Ford Ka subiu da sexta para a terceira colocação, somando 133.656 carros vendidos no continente. O líder mundial Toyota Corolla aparece na décima colocação, com 93.687 veículos.

Montadoras

A Volkswagen foi a montadora que mais vendeu em 2018: 10.830.625 unidades. O número já tinha sido divulgado pela própria montadora, no último dia 11. Em segundo lugar, ficou a fabricante do Corolla. A Toyota emplacou 10.520.655 unidades (dados globais).

Em terceiro lugar ficou a aliança entre Renault-Nissan-Mitsubishi, com 10.360.992 carros. Somadas, as montadores detém 30% de todo o comércio global de veículos.

