Corolla e HR-V entram no Top 10 das vendas no Brasil

A crise ainda afeta as vendas de veículos no Brasil. Mas há novidades entre os modelos mais comercializados no mercado nacional. O sedã Corolla e o HR-V foram os grandes destaques na lista do Top 10 Brasil. O líder ainda é o Fiat Palio, campeão em 2014 e que registou 10.582 unidades em junho. Os hatches HB20 e Onix ficaram em segundo e terceiro lugares, com 9.871 carros e 8.871 unidades, respectivamente.

O Gol deu uma virada e conseguiu um mês de junho com 7.292 unidades em junho. Já o sedã médio Corolla ficou à frente do Fiat Uno, registrando 5.810 unidades do modelo da Toyota (8º lugar) contra as 5.714 carros da marca italiana (9ª posição).

Depois de anos de liderança, a Ford visualiza o crescimento do Honda HR-V, modelo que entrou no Top 10 no mercado nacional. Com apenas dois meses de vendas em 2015, o HR-V já emplacou 17.573 unidades contra as 17.847 unidades do EcoSport no acumulado do ano. O Jeep Renegade nem figura na lista dos cinco mais vendidos no segmento dos crossovers. O Renault Duster está em 3º lugar, com 16.772 carros em 2015.

