Corolla, Camry e RAV4 são convocados para recall

No próximo dia 25, será iniciado um recall da Toyota. O chamado é para unidades do Corolla, Camry e RAV4, fabricados entre 1º de setembro de 2006 e 19 de dezembro de 2008. Será verificado o o interruptor de acionamento do vidro elétrico da porta dianteira esquerda, que pode parar de funcionar corretamente ou se tornar inoperante.

As versões do Corolla convocadas somam 33.823 carros, com os números de chassis: 9BRBC41E5000509, 9BRBC42E5000502, 9BRBC42E5000501 a 5005950, JTDBR40E9019112, 9BRBA42E5000530, 9BRBB42E5000534 a 5054667, 9BRBB48E5000505 a 5054670, 9BRBB42E5000515 a 5054665 e 9BRBB48E5000526 a 5054671.

No caso do RAV4, são 2.486 veículos no recall, com chassis de JTMBD31V5056398 até 5215794. Por fim, são 1.740 unidades do Camry, com chassis entre JTNBK40K3013665 e 3042684.

