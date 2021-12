Coreana SsangYong volta ao Brasil, mas carros só chegam em 2018

A SsangYong, que esteve presente no país entre 1995 e 1998 e depois de 2001 a 2015, voltará ao mercado brasileiro. Segundo a empresa, agora em definitivo. "O contrato de parceria vale por dez anos, com períodos renováveis e subsequentes de cinco anos", diz o comunicado da empresa.

Quem traz a SsangYong novamente ao Brasil é a Venko Motors, responsável por, em 2009, comandar a importação dos carros da Chery - até a marca chinesa assumir a operação, em 2012.

Contudo, o retorno da marca coreana ao Brasil não começa com venda de carros, mas pelo suporte aos 16.511 clientes que hoje estão desamparados quanto a assistência técnica. "A partir desse momento nos responsabilizamos por esses clientes. A partir de agora eles são clientes da SsangYong do Brasil", garante Marcelo Fevereiro, Diretor de Operações da SsangYong do Brasil.

Até janeiro, a empresa prevê que a rede de concessionárias será composta por 30 postos - 16 deles são os atuais concessionários que mantiveram o atendimento aos consumidores. Ao fim de 2018, serão 50 no total, promete a Venko.

Reestruturada a rede de concessionários e reconquistados os clientes atuais, o próximo passo é vender novos modelos.

Segundo a empresa, a comercialização dos modelos Actyon Sports, Korando, Tivoli e XLV começa dentro do primeiro trimestre de 2018, quando serão revelados os preços de cada modelo.

adblock ativo