Copas chegam às retas finais neste fim de semana

Neste final de semana, dois campeonatos automobilísticos chegam às etapas finais. A competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil (MMCB) terá a 12ª e última final regional nos dias 20 e 21, em Rondonópolis (MT). Já a Copa Troller Nordeste chega à penúltima prova também no dia 20, em um loteamento da Praia do Forte (BA) com loteamento com piso em cascalho e areia.

O MMCB está na sua 4ª edição, e objetiva não só avaliar as habilidades dos caminhoneiros, como valorizar o profissional. Ele também promove uma direção que ajuda na redução de emissão de poluentes, já que um motorista treinado pode economizar até 10% combustível.

Os vencedores serão escolhidos um no sábado (20) e um no domingo (21), e, depois, participarão da decisão nacional, realizada entre 25 e 27 de outubro, em São Paulo.

Os dois campeões deste final de semana se juntarão aos outros 22 classificados nas 11 primeiras fases da disputa. As etapas são pontuadas através de três provas práticas (percurso na rodovia, manobra e check-list) e uma teórica.

As fases já passaram por São Paulo (Guarulhos, Sorocaba e Sumaré), Rio de Janeiro (capital), Paraná (Ponta Grossa e Londrina), Rio Grande do Sul (Eldorado do Sul), Minas Gerais (Contagem), Bahia (Vitória da Conquista), Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes) e Pará (Marituba).

Troller

A Copa Troller segue em uma disputa acirrada, principalmente porque aconteceram algumas mudanças no regulamento, que acabaram tornando as últimas etapas as que somam maior números de pontos. Segundo Deco Muniz, diretor de prova da competição, a etaba baiana é ótima para o rali.

"Preparamos cerca de 200 Km de estrada com 95 km navegados, e com certeza os trolleiros podem esperar muita emoção e adrenalina pelas trilhas", contou Deco.

O percurso da Categoria Passeio vai ser diferente do que foi realizado no ano passado. Em vez de dunas de areia, serão lama, atoleiros e areia.

