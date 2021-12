Copa Troller será neste sábado em Salvador

A Copa Troller é uma das competições off-road mais tradicionais em todo o Brasil. Com etapas nacionais e regionais, o evento desembarca neste sábado em Salvador para botar o novo T4 nas trilhas mais inóspitas do litoral baiano. Depois de Maceió (no dia 31 de maio), os competidores chegam com vontade de vencer os obstáculos (trechos de lama, chão batido, areia fofa e até riachis) que estão programados para a prova, a segunda das quatro etapas da Copa Troller Nordeste - as outras duas serão realizadas em Natal (27/9) e Fortaleza (22/11).





Com largada marcada para 8 horas da manhã no Hotel Bahia Plaza, no condomínio Busca Vida, a prova de Salvador é um rali. A Copa Troller Nordeste é exclusiva para veículos da marca e disputada em quatro categorias: Graduados, Turismo, Expedition, além da Passeio, realizada em caravana para estreantes sem contagem de pontos. As incrições para a etapa na Bahia estão abertas e podem ser feitas no site www.troller.com.br.





Destaque para o novo T4, utilitário da Troller feito em Horizonte e desenvolvido pela equipe do centro de design em Camaçari da Ford, marca que controla a fabricante cearense. O novo T4 chega ao mercado nacional totalmente renovado com novo motor 3.2 turbodiesel, de 200 cv, câmbio manual de seis marchas e moderno sistema de tração 4x4.

