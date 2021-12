Conversível mais rápido do mundo chega ao Brasil

Chega ao Brasil o conversível mais rápido do mundo: o Brabus Rocket 900 Cabrio, baseado no Mercedes-AMG S65 Cabriolet. O superconversível fará sua estreia mundial na próxima semana durante o Salão de Frankfurt, na Alemanha e pode ser encomendado pela Strasse, representante oficial da preparadora alemã no país. O modelo começa a ser vendido ao mesmo tempo nos mercados europeu e brasileiro por nada menos que R$ 3,4 milhões.

Para ganhar o título do carro mais rápido do mundo, o automóvel traz sob o capô o motor 6.3 V12 biturbo, que entrega 900 cv de potência e 152,9 kgfm de torque máximo. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 350 km/h. Tudo isso acoplado ao câmbio automática de sete marchas, adaptada pela Brabus, com trocas manuais por meio de aletas de alumínio atrás do volante.

Para oferecer tamanho desempenho, foram feitas também mudanças aerodinâmicas usando componentes de fibra de carbono para manter boa sustentação em alta velocidade. As rodas são de 21 ou 22 polegadas e a garantia é de dois anos ou 100.000 km.

adblock ativo