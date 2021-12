Conheça os finalistas do prêmio "World Car of the Year 2018"

Os 10 finalistas do Carro do Ano Global 2018 já foram revelados. A votação será realizada até março e os três finalistas serão revelados no Salão de Genebra. Já o grande vencedor será apresentado em abril, no Salão de New York.

Os jurados também serão resposáveis por eleger os melhores nas categorias de Luxo, Perfomance, Urbano e Ecológico.

Os 10 finalistas:

Alfa Romeo Giulia

BMW X3

Kia Stinger

Land Rover Discovery

Mazda CX-5

Nissan Leaf

Range Rover Velar

Toyota Camry

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60

