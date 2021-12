Conheça os diversos tipos de capacetes

O capacete é o mais indispensável item de segurança para motociclistas. Mas hoje também tem lá suas doses de estilo e beleza. Na hora da compra, procure valorizar outros aspectos, como o tamanho adequado e o conforto também. Há modelos mais estilosos, como os chamados "coquinhos", e outros seguros, com direito a proteção extra no material - plástico injetado e compostos de fibra sintética.

No Brasil, todo capacete deve ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro). Na prática, é o carimbo de segurança do equipamento de proteção do motociclista.

O Inmetro regulamenta quatro tipos de capacete: integral (fechado), misto (queixeira removível), modular ou articulado (frente móvel), e o aberto, sem a queixeira. Com o modelo definido, agora é escolher o tamanho ideal. É necessário que o piloto meça a circunferência da cabeça com uma fita métrica. O número encontrado em centímetros será correspondente ao tamanho. Exemplo: 56 small, 58 medium, 60 large, 62 extra large e 64 extra extra large.

O capacete coquinho é proibido por lei por cobrir apenas a parte superior da cabeça. O preço médio varia de acordo com os tipos e marcas - entre R$ 80 e R$ 600.

Mas há modelos com cinta jugular e viseira transparente sem película, sendo permitida a escurecida originalmente de fábrica apenas para uso diurno e na falta da viseira. Óculos protetores e dispositivos refletivos (frente, traseira e laterais) são ofertados também. O consultor de motociclismo Oswaldo Meron alerta que as faixas reflexivas são úteis principalmente à noite. "Os adesivos devem ser aplicados na parte externa no casco do capacete. A sinalização deve ser colocado nas laterais e na altura da nuca no equipamento", indica.

De acordo com o artigo 54 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso do capacete é obrigatório para o motociclista. Andar sem o equipamento de segurança é proibido e, de acordo com o CTB, o motociclista está sujeito a multa de R$ 191,54 por infração gravíssima, além de acumular 7 pontos no prontuário da carteira nacional de Habilitação (CNH).

Com a legislação de acordo, o próximo passo é definir o estilo do capacete que mais agrada. Entre os mais usados, está o capacete fechado ou integral. O modelo é indicado por protege toda a cabeça. Além da segurança em caso de acidentes, esse tipo de equipamento bloqueia totalmente a passagem de insetos ou pedras lançadas por outros veículos.

Já o capacete aberto é confortável e arejado por não ter uma queixeira fixa. Como os outros, é obrigatório ter viseira ou ser usado com óculos de proteção próprios para motocicletas. Os modelos articulados são os mais caros por permitir que a parte inferior do casco seja aberta junto com a viseira, deixando o rosto do piloto livre. Assim, unem a segurança do capacete fechado com a sensação de liberdade do capacete aberto. Porém, em caso de um forte impacto, este modelo não é indicado, pois a queixeira móvel não oferece o mesmo nível de proteção.

Há também a opção mais esportiva: os capacetes off road ou cross. São mais leves e normalmente feitos em fibras. Há aba frontal de proteção contra pedras e outras adversidades. É indicado o uso com óculos exclusivo. Na hora da escolha, procure um modelo que se ajuste ao tamanho da sua cabeça. Leve em consideração que é preciso que o capacete fique totalmente ajustado (rosto e bochechas, por exemplo). Não deve haver espaço entre o capacete e a cabeça.

adblock ativo