Conheça os carros de Buenos Aires que teremos por aqui

No limiar de um novo ciclo de crescimento esperado para este ano, as montadoras mostraram algumas novidades que chegarão ao Brasil dentro de poucos meses. No enxuto espaço La Rural, em Buenos Aires, se destacam as montadoras tradicionais sendo que a Peugeot e Citroen são maiores do que o espaço ocupado nos eventos do Brasil.

Depois de mostrar em matérias especiais as novidades como Chevrolet Equinox, Ford Ecosport e Renault Kwid, A TARDE Autos mostra os futuros lançamentos para o mercado brasileiro das demais montadoras.

A Volkswagen mostrou a Amarok V6, que chega com motor turbodiesel de 224 cv e tração integral, a nova Tiguan com sete lugares e motor 2,0 litros de 184cv e câmbio automático de oito velocidades. O Golf renovado mostrado na Argentina também virá ao Brasil, mas sem a versão R.

Amarok V6

Golf renovado

A Fiat mostrou aos argentinos o Argo, fabricado em Betim/MG, e também o sedan Tipo, inicialmente descartado por aqui mas que faria bem ao mercado dos sedãs médios no Brasil. Confirmada é a Toro Black Jack, toda "montada no preto" das rodas, acessórios e penduricalhos, com motor 2,4 litros já conhecido por aqui.

Sedã Tipo

Fiat Toro

A Citroen mostrou o C4 Cactus, com design bastante inovador e que deve chegar ao país no final do ano com motor 1,2 litro de 110cv para mover um veículo de leve para seu porte. São só 965kg.

C4 Cactus

A Audi mostrou o SQ5, que tem motor V6 3,0 litros TFSI com 354 cv. A Chery também esteve presente e mostrou o Tiggo 2, que resultou em melhora visível para o jipinho, ao menos em termos de design. Ao lado dela, a Peugeot mostrou modelos clássicos ao lado do 3008, já antecipado por A TARDE Autos, e também o 5008, descartado para o Brasil. A Peugeot é a marca mais antiga presente na Argentina ao iniciar a importação de automóveis em 1904 pelas mãos da Recht y Lehmann, e a primeira fábrica foi inaugurada por lá em 1960.

adblock ativo