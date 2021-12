Conheça o novo SUV da Volkswagen: o T-Roc

A Volkswagen lançou oficialmente o T-Roc. O que modelo tem porte de SUV com 4,23 metros de comprimento, 2,60 metros de entre-eixos e 445 litros de espaço no porta-malas, será fabricado em Portugal e na China para abastecer os mercados europeus e asiáticos. O T-Roc começa a ser vendido na Europa em novembro e será posicionado abaixo do Tiguan.

O SUV chega equipado com 6 opções de motores: 1.0 de 115 cavalos, 1.5 de 150 cv e 2.0 de 190 cv, todos a gasolina e 1.6 de 115 cv, 2.0 de 150 cv e 2.0 de 190 cv a diesel. Há opções de câmbio manual de seis velocidades ou automatizado de dupla embreagem de sete marchas.

Por dentro, o modelo terá apliques coloridos pintados com o mesmo tom da carroceria, como no Up! e painel digital com tela de 11,7 polegadas. Há ainda a nova central multimídia de 8” com conexão Apple CarPlay e Android Auto. Entre os opcionais, o T-Roc pode contar com controle de velocidade adaptativo e alerta de ponto cego.

O T-Roc deve chegar ao mercado brasileiro ano que vem para concorrer com o Jeep Renegade, Honda HR-V e Hyundai Creta. O modelo fará sua estreia mundial no Salão de Frankfurt, em setembro e deve custar na faixa de 20 mil euros (R$ 75 mil).

