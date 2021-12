Conheça as opções de motos aquáticas para o verão

Nos dias de verão, uma cidade litorânea como Salvador oferece diversas opções para aproveitar o clima. E porque não passear de moto aquática pelas águas de rios e do mar? Se estiver pensando em comprar uma, existem modelos para vários estilos.

E as lojas do ramo náutico procuram identificar o perfil de cada cliente. As motos aquáticas, mais conhecidas por jet ski, modelo da japonesa Kawasaki, são classificadas pela posição de pilotagem: em pé para moto aquáticas esportivas ou sentado para quem prefere conforto.

O equipamento pode transportar uma pessoa ou o piloto, mais dois acompanhantes (caronas). Assim, pode custar até R$ 60 mil, a depender do estilo da pilotagem e da quantidade de pessoas transportadas.

Para quem segue uma linha mais esportiva, as marcas Yamaha e Kawasaki oferecem modelos com potência entre 110 hp e 300 hp. A Yamaha com o seu Superjet (R$ 34 mil), equipamento de alta performance que o piloto conduz em pé, é para apenas uma pessoa e exige preparo físico do piloto.

Já a Kawasaki tem o STX 15 F (R$ 38 mil). Nesta moto aquática, condutor pode pilotá-la montado.

Iniciantes

Quem pensa em dar os primeiros passos pode escolher os modelos de entrada, com preços entre R$ 30 mil e R$ 48 mil. De perfil mais básico, o Spark, da Sea Doo/BRP, sai por R$ 28 mil (duas pessoas) ou R$ 31.800 (três pessoas).

Há modelos de motos aquáticas para até três pessoas (Foto: Divulgação)

O modelo Spark é compacto, indicado para passeios locais, mais próximos da costa. Porém, há outra opção: o VX 700 (R$ 30 mil), da Yamaha. Ele é maior e para até três pessoas. Tem assento antiderrapante e plataforma de embarque estendida para oferecer segurança.

Se na hora da compra a questão for o conforto, existem opções como o Sea Doo GTX S 155 (R$ 56 mil), com sistema de suspensão que se ajusta ao peso e as condições marítimas. Neste sentido, a Yamaha possui também o espaçoso FX Cruiser (R$ 67mil), com três compartimentos de bagagem na parte traseira e de casco mais longo.

Há ainda mais uma opção, que alia conforto e velocidade. É o Kawasaki Ultra 300. Com valor de R$ 60 mil, o modelo tem motor de 300 hp, sendo o mais barato dos modelos de alta performance. Projetado para passeios longos, o equipamento possui um casco mais confortável para o uso no mar.

Locais

O litoral baiano é o maior do Brasil. Por isso, oferece lugares variados para navegação. Entre os mais visitados por motonautas, estão a Barra do Jacuípe, em Camaçari, a 33 km de Salvador, Ilha de Maré, Morro de São Paulo e a Baía de Camamu.

Contudo, para guiar uma moto aquática, é preciso ter 18 anos e possuir habilitação emitida pela Capitania dos Portos. É necessária ainda a realização de aulas práticas em instituição especializada na formação de condutores, conforme as normas da Diretoria de Portos da Marinha do Brasil.

Litoral brasileiro oferece lugares variados para navegação (Foto: Divulgação)

