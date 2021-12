Conheça as musas do Salão de Paris

Cidade da luz, do romance e da beleza. É assim que Paris é conhecida e admirada por todos os cantos do mundo. No Salão do Automóvel de Paris, então, os atributos não podiam faltar. E engana-se quem pensa que eles foram representados apenas pelos carros: as musas estavam lá.

Elas vieram dos mais variados países e falam as mais variadas línguas. Eram italianas, japonesas, chinesas, alemãs, suecas, brasileiras e, é claro, francesas. Ficavam junto dos carros, disputando a atenção dos visitantes e os confundindo quem era mais importante na feira, o modelo ou a modelo. As curvas das beldades se misturavam ao design dos veículos.

As roupas das musas também eram um charme a parte. Vestidos tomara-que-caia, de alcinha, com transparência, bandage (aquele grudado no corpo), rodados, longos, curtinhos... Elegantes, e, na sua maioria de cores que combinavam com os automóveis. Eles estavam sempre aliados aos saltos altos, de scarpins e peep toes até longas botas.

Algumas nem ligavam para os flashes, como se estivessem no meio da rua com seus próprios veículos. Outras faziam tudo quanto é pose, querendo sair o mais bonita possível nas incontáveis fotos tiradas.

