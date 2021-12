Conheça a nova geração do BMW M5 com motor de 600 cv

A BMW lança a nova geração do M5. O seda de luxo chega a linha 2018 equipado com tração integral, novo visual e mais tecnologia embarcada.

Sob o capô, o motor 4.4 V8 rende 608 cv de potência e 76,5 kgfm de torque. Na geração anterior, o mesmo motor oferecia 560 cv e 69,3 kgfm. O câmbio é o Steptronic de 8 marchas que pode ser operado nos modos Efficient, Sport e Sport Plus, enquanto o sistema de tração xDrive permite alternar entre as configurações 4WD, 4WD Sport e 2WD. De acordo com dados da equipe de engenharia, o novo M5 acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e chega aos 200 km/h, em apenas 11 segundos.

Na Europa, o carro será vendido a partir de setembro e as primeiras unidades do novo M5 serão entregues aos compradores no primeiro semestre de 2018. Por lá, o carro custa 117.900 euros. O modelo será oferecido inicialmente na série especial First Edition, que terá apenas 400 exemplares e cujo principal diferencial será a exclusiva pintura em vermelho metálico.

