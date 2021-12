Conforto e desempenho no dia a dia

É no uso diário, com suas particularidades e complicações, que se pode avaliar com mais precisão a utilidade de um veículo. E nesse teste o Novo Renault Fluence 2015 mostrou-se apropriado para vencer os desafios do dia a dia com muito conforto.

A equipe de Classiautos rodou por 700 quilômetros com a versão Privilège (top de linha) do sedã da marca francesa nas ruas e trânsito de Salvador e aprovou o carro em quase todos os quesitos. Um pormenor seria o consumo, que mesmo na estrada, não superou os 7,3 km/l, conforme marcado no computador de bordo.

Fora isso, a banheira de 4,620 m de comprimento por 1,810 m de largura, mostrou que tamanho não é documento na hora de disputar espaço entre os carros ou no momento de achar uma vaga. Brinquedos tecnológicos como o bom sensor de estacionamento, câmera de ré e direção elétrica com assistência variável tornam a tarefa de estacionar uma das funções mais simples na condução do veículo.

Nas ruas, o câmbio automático CVT X-Tronic (que tem opção de trocas sequenciais de seis marchas) foi um conforto que se mostrou quase indispensável nos engarrafamentos da capital baiana. No resumo, o carro é grande (inclusive no porta-malas de 530 l), o que é ótimo para o conforto e espaço interno, mas ágil e prático para rodar na cidade.

Tecnologia Entre as novidades da linha 2015 do Fluence estão o sistema multimídia R-Link, com tela maior de sete polegadas, com recurso multitoque e comando de voz para efetuar chamadas telefônicas, o Isofix (sistema de fixação de cadeirinhas infantis) no banco traseiro, luzes LED na traseira e nos indicadores de setas nos retrovisores, além de e computador de bordo multifunções.

O sistema é intuitivo e a sensibilidade ao toque facilita o acesso às funções como agenda, mapas ou músicas via conexão streaming, CD, auxiliar, USB ou Bluetooth.

A dirigibilidade ainda é ajudada pelo motor 2.0 16V Hi-Flex de 143 cv, controles de tração e estabilidade, além de freios ABS com EBD.

