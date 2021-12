Confira os carros mais vendidos da Bahia em novembro

Com o mercado automobilístico retomando patamares de quatro anos atrás, onde no mês de novembro 245,1 mil veículos e comerciais leves foram fabricados, as montadoras não tiveram do que reclamar. Segundo a Anfavea, associação nacional dos fabricantes, o mês passado registrou 1,6% de queda nas vendas em relação a outubro e 6,8% sobre o mesmo período de 2017, no acumulado do ano 2,7 milhões de carros foram fabricadas.

Mas em um país com estados tão diversas, qual a realidade do mercado baiano? Dados da Fenabrave, por sua vez a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos, apontam que uma análise do mercado baiano mostra algumas diferenças em relação ao ranking nacional. Mas no topo há igualdade com a liderança inquestionável do Chevrolet Onix. Assim, listamos os cinco automóveis mais vendidos no mês de novembro na Bahia e algumas especificidades dessa preferência:

1. Chevrolet Onix - Líder em 23 estados da federação, o compacto da GM emplacou 690 unidades no mês passado. No Nordeste ele só não terminou na frente em Alagoas, mas foi o segundo colocado.

2. Ford Ka - Ainda repetindo a performance nacional, o carro mais barato da marca também é vice-líder na Bahia com 372 unidades

3. Hyundai HB20 - Rival do Ford Ka, o compacto da marca sul-coreana foi o terceiro mais vendido na Bahia em novembro: 335 unidades, muito perto do vice. O Creta aliás, tem se destacado e alçou a liderança dos SUVs compactos.

4. Renault Kwid - o carrinho alternou bons e maus momentos no mercado nacional quando o assunto é número de unidades vendidas. Mas tem conquistado os baianos com 308 veículos vendidos no mês passado.

5. Fiat Strada - Um utilitário ocupa o quinto lugar e mostra que há muita demanda por transporte de pequenos volumes e que a Fiat Strada cumpre bem esse papel. Em novembro foram 279 veículos vendidos.

O Ford Ka é o vice-líder de vendas na Bahia

adblock ativo