Confira os carros do Salão de Buenos Aires 2015

Os argentinos enfrentam um recessão gigantesca. Sem dinheiro no tesouro nacional, o governo de Cristina Kirchner passa por maus bucados. No setor automotivo, a situação é dramática. A queda das vendas já chega a 40% em relação ao ano passado. Mesmo assim, a indústria automotiva garantiu a realização da 7ª edição do Salão Internacional de Buenos Aires, que está sendo realizado até o próximo domingo no La Rural, o centro de convenções e de grandes eventos da capital argentina.

Classiautos esteve presente e mostra agora alguns destaques do Salão de Buenos Aires 2015. Com a ausência de marcas tradicionais, como a Citroën, o evento é o reflexo do mercado do Cone Sul, inclusive do Brasil. São pelo menos 50 atrações, incluindo alguns veículos que chegam brevemente ao mercado brasileiro. Entre os destaques, estão os reestilizados Honda CR-V, Peugeot 308 e 408, Audi Q3 1.4 TFSI com 140 cv, Ford Focus e a novíssima picape Oroch, única pré-estreia do evento.

<GALERIA ID=20137/>



Para o mercado argentino, as grandes novidades ficaram por conta do Jeep Renegade, Honda HR-V, Volkswagen up! I-Motion, Mercedes-Benz Vito e a futura picape da Fiat, que será feita em Goiana, Pernambuco.



*O jornalista viajou a convite da Anfavea

