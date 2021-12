Confira os carros da garagem do senador Collor

O ex-presidente Collor é um admirador de carros. Quem lembra dele a bordo de um caça nos anos 90 ou saltando de paraquedas mais parecendo o agente 007 nos filmes de ação? Na última terça-feira, o o senador Fernando Collor (PTB-AL) voltou ao noticiário com a apreensão de superesportivos e modelos caríssimos na Casa da Dinda, em Brasília.

Com um mandato nas mãos, agentes da Polícia Federal recolheram na residência-oficial do político na capital federal uma frota de veículos de fazer inveja a qualquer Salão do Automóvel de São Paulo.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu para apreender os carrões como parte das investigações da Operação Politeia, braço da Lava-Jato. O cenário visto no local foi digno de causar inveja. Nas dependências da Casa da Dinda, três 'máquinas' somam a bagatela de R$ 4.822.673. São elas, um Lamborghini, uma Ferrari e um Porsche.

O senador tem uma Ferrari 458 Italia, ano 2010, modelo 2011, com dívida de IPVA de R$ 85.715,96 e na cor vermelha. Em 2010, o bólido custou entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,6 milhão. Hoje, segundo a tabela Fipe, o superersportivo italiano (2011) vale R$ 1.120.972. Já a edição 2015 sai por R$ 1,95 milhão. Em sua chegada ao Brasil, a Ferrari 458 Itália sucedeu a F430. Tem monumental motor 4.5 V8, de 570 cavalos de potência a 9.000 rpm e torque de 55,1 kgfm, com 80% da força disponível já a 3.250 rpm (força máxima aos 6.000 giros). O modelo chega aos 100km/h em 3,4 segundos e tem velocidade máxima de 325km/h. O câmbio é um automatizado de dupla embreagem de sete velocidades.

O outro 'mimo' de Fernando Collor é uma Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster. Na cor azul, o carro, modelo 2103/2014, é avaliado pela Fipe pelo valor de R$ 3.228.251. Possui dívida de IPVA de R$ 250.370,68. O Lamborghini possui um motor 6.5 V12, que rende nada mais nada menos do que 700 cavalos de potência e torque máximo de 70,4kgfm, auxiliado pelo câmbio manual sequencial, com modo automático e sete velocidades. Chega aos 100km/h em apenas 3 segundos e tem velocidade máxima de 350km/h.

Além da Ferrari e da Lamborghini, os agentes da PF também levaram um Porsche Panamera preto, ano 2011, modelo 2012. Emplacado em Maceió e com dívida de IPVA de R$ 7.393,84, o veículo é o 'mais barato' das máquinas do ex-presidente. Segundo a tabela Fipe, está avaliado em R$ 473.450. O modelo é equipado com motor 4.8 V8 que rende 500 cavalos de potência e torque de 78,5kgfm. O Panamera de Collor chega aos 100km/h em 4 segundos e tem velocidade máxima de 303/km/h. O câmbio é o PDK de dupla embreagem e sete velocidades.

