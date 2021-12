Confira as versões e preços do Uno 2015

A Fiat lançou o Uno 2015 em Buenos Aires, na Argentina. Com visual mais arrumadinho, o hatch ganhou agora um pacote de equipamentos tecnológicos, como o sistema start/stop, para se diferenciar entre os modelos rivais (Volkswagen up!, Nissan March, Renault Sandero, entre outros tantos).

Agora, o Uno 2015 vem nas versões Attractive 1.0, Way (1.0 e 1.4), Sporting 1.4 e a novíssima Evolution 1.4 com o inédito sistema start/stop, desenvolvido pela Bosch. São sete versões, além das duas com a carroceria antiga Vivace 1.0 (duas e quatro portas).

O Uno 2015 parte dos R$ 30.990, podendo chegar a R$ 36.650. O modelo inédito evolution 1.4 sai por R$ 34.990. O Uno Attractive 1.0 já vem com direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS, Lane Change, além de limpador e desembaçador do vidro traseiro. O hatch tem detalhes mais fortes nas partes frontal - capô remodelado, faróis maiores e para-choques mais proeminente - e traseira - com lanternas com desenho inovador.

Seu interior foi totalmente redesenhado. Ganhou novo volante com detalhes na cor Grafite, econômetro, ESS (sinalização de frenagem de emergência), Welcome Moving, brake light, para-choques na cor do veículo, entre outros. O uno 2015 é um carro ainda mais personalizável e pode receber inúmeros acessórios, como sensor de estacionamento, volante multifuncional, câmbio Dualogic Plus, tela de LCD 3,2" integrada, além de itens ofertados pela Mopar, marca parceira de acessórios da Fiat.

Confira o preço e as versões:

Vivace 1.0 - R$ 26.370, com duas portas, e R$ R$ 28.500

Attractive 1.0 = R$ 30.990

Way 1.0 - R$ 31.490

Way 1.4 - R$ 34.990

Evolution 1.4 - R$ 34.990

Sporting 1.4 - R$ 36.650

* O jornalista viajou a convite da Fiat do Brasil

adblock ativo