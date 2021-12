Confira as dicas do que é permitido ou não pelo CTB

São tantas regras na direção que, às vezes, o condutor se confunde com o que é permitido ou não. Dirigir sem camisa pode? E uma baliza mal feita? Quem tem a preferência em um cruzamento? Confira as dicas.

Vestuário

Alguns motoristas ficam em duvida sobre a obrigatoriedade de calçados na hora de dirigir. Pode ou não estar descalço? Pode sim. O que não é permitido é o uso de sapatos que comprometam o uso dos pedais e que não se firmem nos pés, como chinelos, rasteiras, clogs (tamancos), entre outros. Quem for pego conduzindo um carro com um calçado destes estará sujeito à multa de R$ 85,13 e quatro pontos na carteira.

Não há nenhuma menção no Código de Trânsito Brasileiro sobre a obrigatoriedade de camisa na condução do veículo. Ou seja, se quiser dirigir sem camisa, vá em frente. Também são permitidas as roupas de banho, como sungas e biquínis, que, em um estado como a Bahia, não são difíceis de serem usados.

Práticas comuns - e proibidas

Você já deixou a gasolina na reserva sem nem se preocupar? Pois cuidado: ficar com o veículo sem combustível não só é perigoso como também é infração média, com multa de R$ 85,13. E a baliza, consegue fazer? Se não, saiba que uma mal feita também não pode. Estacionar o automóvel longe do meio fio de cinquenta centímetros a um metro é multa leve. Mais que um metro é pior ainda: a infração se torna grave.

Quem nunca viu um motorista, em dia de chuva, dar um "banhozinho" nos pedestres? Pois isso é uma irregularidade. Segundo o CTB, arremessar água ou detritos tanto em veículos quanto nos pedestres é proibido, e a multa é média. Atirar coisas para fora do veículo, como cigarro e papéis, também não pode. A infração é média.

Imprudências

Andar na banguela (conduzir um veículo, em declive, desligado ou desengrenado) não somente é perigoso como também é proibido por lei. A multa para quem for pego praticando a banguela é leve. Outras imprudências não-permitidas são: abrir a porta do automóvel, deixá-la aberta ou descer do carro sem ter certeza de que não será um perigo para si mesmo e para os outros, e dirigir com o braço para fora.

