Confira alguns destaques do Salão de SP 2014

A 28ª edição do Salão Internacional do Automóvel de SP se destaca pelos crossovers urbanos e sedãs para a família brasileira. Seguindo o caminho do desbravador Ford EcoSport, as montadoras instaladas por aqui querem sua participação no segmento com o maior número de novidades do evento paulista. Os utilitários esportivos invadiram o Salão de SP 2014, que abre as portas para o público nesta quinta com atrações como os inéditos Jeep Renegade, Peugeot 2008 e o Honda HR-V, todos com produção brasileira a partir do ano que vem. Mas há espaço também para os carros compactos, a exemplo do nacional Nissan Versa, e de modelos importados, como a versão do Golf Variant, da alemã Volkswagen.

Carros do Salão de SP 2014

Jeep Renegade

Com produção a partir de janeiro do ano que vem na fábrica pernambucana de Goiana, o Renegade chega com tudo para criar um novo segmento dos carros Jeep em todo o mundo. O modelo também foi apresentado no Salão de Paris e, por aqui, desembarca com as opções dos motores flex e diesel em todas as versões Sport, Longitude e Trailhawk. São três tipos de transmissão (manual de cinco marchas ou automática de seis ou nove velocidades). A Grande novidade é o propulsor turbodiesel, de 170 cv, no Renegade. O carro tem espaço razoável, bom acabamento e opção de tração 4x4 e tecnologias diferenciadas, como um sistema para estacionar o veículo sem qualquer intervenção do motorista.



Honda HR-V



Peugeot 2008

O crossover urbano 2008 já é um sucesso na Europa. A partir do ano que vem, o modelo baseado na plataforma do hatch 208 chega com tudo para garantir sua fatia no segmento dos utilitários compactos. Além da versão nacional do 2008, a Peugeot mostra toda a qualidade e capacidade do seu veículo por meio do 2008 DKR. É um projeto ousado, com tração dianteira e motor diesel V6 biturbo com potência máxima de 340 CV e incríveis 81,5 kgfm de torque. O modelo é um conceito para entrar no mundo do Rali Dakar com pneus de 37 polegadas de diâmetro, carroceria compacta e suspensão de curso mais longo (460 mm) e de capacidade para transpor dunas, montanhas, cânions, altíssimas temperaturas e terrenos acidentados.

JAC T6

A partir de 2015, a JAC Motors terá 95% dos seus modelos com tecnologia flex. Com os olhos nos planos da construção de sua fábrica em Camaçari a partir de dezembro deste ano, o empresário Sergio Habib almeja já ter carro produzido na Bahia a partir do primeiro semestre de 2016. No seu estande no Salão de SP, o público vai se surpreender com a dupla de utilitários T5 e T6. Com visual similar ao do Hyundai ix35, o novo T6 vem equipado com motor 2.0 16V VVT Jet Flex (155/160 cv) e câmbio manual de cinco marchas. Tem preço definido de R$ 69.990 para brigar com o EcoSport. No segundo semestre de 2015, o JAC T6 ganhará uma versão ainda mais completa, com motor 2.0 16V VVT Turbo (180 cv) e transmissão automática. Em seguida, chega o modelo menor T5.

Volkswagen Golf Variant

Renault Duster Oroch

O segmento dominado pela Fiat Strada é bem maduro no Brasil. A francesa Renault decidiu entrar para brigar por uma fatia, nem que seja pequena. Com seu showcar de picape de cabine dupla e caçamba reduzida, a fabricante entra com tudo com um modelo de tamanho maior do que as picapes leves e menor para uma picape média. Feita na plataforma do Duster/Logan/Sandero, a picape da Renault deve ganhar produção na linha de montagem de São José dos Pinhais, no Paraná.

Hyundai HB20 R-Spec

A expectativa era a de que a Hyundai realmente apresentasse o SUV da plataforma do nacional HB20. Enquanto as vendas estão em alta e a produção da fábrica de Piracicaba está a pleno vapor, os coreanos seguem a linha do segredo oriental. Para badalar seu estande, a Hyundai mostrou o futuro do nacional HB20 na pele do conceito HB20 R-Spec. O modelo tem linhas mais fortes com parachoques maiores, faróis e lanternas redesenhados com LEDs), rodas de 17 polegadas com apliques em fibra de carbono e cromados e preto brilhante espalhados pela carroceria. Tem motor 1.6 de 128 cv e 16,5 kgfm de torque (com etanol no tanque) e câmbio automático.

Nissan Versa

O novo March já é uma realidade no Brasil. Feito em Resende, o hatch está no salão com vestimenta para os jogos olímpicos Rio 2016. No estande, o Kicks é um conceito no universo dos utilitários esportivos. Mas, a marca japonesa mostrou também o Versa nacional com motor 1.6 e câmbio manual.

Audi TT

A Audi tem planos mais sólidos para o mercado brasileiro. O A3 sedan nacional terá sob o capô um motor 1.4 flex. Ainda sem dados de potência e torque, o propulsor com tecnologia flex vai garantir maior participação da marca por aqui. Seu estande está repleto de carrões: um deles é o protótipo TT Offroad Concept, modelo com suspensão elevada, tração integral e e três motores (dois elétricos e um 2.0 turbo a gasolina), desenvolve 408 cv de potência. Mas, a grande vedete é o novo TT configuração Roadster, sem capota. Chega a partir do segundo semestre de 2015 com motor 2.0 turbo de 230 cv.

adblock ativo