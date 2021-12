Confira algumas dicas para comprar um carro usado

Um carro usado pode dar muita dor de cabeça ao novo proprietário, principalmente se a conservação não ter sido analisada. Para ajudar os consumidores, o consultor técnico da Oficina Brasil, Antonio César, compartilhou alguns truques necessários.

Os sinais típicos podem ajudar o motorista. É bom ficar atento a fumaças (que indicam queima de óleo), barulhos, rangidos ou algo batendo dentro do bloco (são resultado de peças gastas), dificuldades para dar a partida e motor parando funcionar a toda hora. Há também alguns sinais mais perceptíveis, como água do radiador suja (alto grau de ferrugem), vazamentos de óleo e pneus com desgaste irregular.

Peça para levar o automóvel para um mecânico, para fazer uma revisão e avaliar se está de acordo com o que é oferecido e com preço cobrado. Se o vendedor negar, fique desconfiado.

Para saber se o veículo já sofreu alguma batida, olhe os encaixes do capô e tampa porta-malas com o resto veículo. Observe bem os dois lados, reparando se o "vão" entre eles é do mesmo tamanho e altura.

Atente sempre à quilometragem. Normalmente, os carros percorrem cerca de 15.000 km por ano. Assim, um carro de três anos deve ter perto de 45 mil km.

O estado de conservação é uma parte importante. A pintura externa, acabamento interno e pneus podem indicar que o automóvel sofreu alterações no hodômetro (instrumento que mede as distâncias percorridas).

Desconfie do preço. Se o valor cobrado for muito abaixo da tabela, pode indicar que o modelo é um problema.

