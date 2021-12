Confira a coluna AutoBrasil desta quarta

Honda CG 150 ganha série especial em alusão à copa

A japonesa Honda detém quase 80% do mercado de motos no Brasil. No topo das vendas está a linha CG (150 cc e 125 cc). Em tempos de Copa do Mundo, a fabricante escala a série CG 150 Titan EX BR, com toques em verde, amarelo e azul na carenagem. A CG 150 Titan EX BR é limitada em 1.800 unidades com base no modelo top da linha, a CG 150 Titan EX. Tem motor de quatro tempos de 149,2 cm³, com sistema de arrefecimento a ar, comando de válvulas no cabeçote, balancins roletados, injeção eletrônica PGM-FI e sistema Flex. O modelo em alusão à seleção canarinho traz, entre os componentes diferenciados, um jogo de rodas de liga leve, freio dianteiro a disco e partida elétrica. Custa R$ 9.790

na Bahia.

March antigo entra em promoção na Bahia

Sérgio Domingues, gerente da Eurovia/Nissan, participa com sua equipe do treinamento do New March em Resende, local onde haverá amanhã o lançamento do hatch produzido na fábrica brasileira da marca japonesa. Sérgio faz queima do estoque do March antigo, antes da chegada do modelo reestilizado, com promoção das versões S 1.0 por R$ 31.990 (IPVA grátis e rodas de 15") e 1.6 S (R$ 36.990).



Encontro de carros antigos no interior

Renan Nery, integrante do Veteran Car Club da Bahia, organiza o 8º Encontro de Veículos Antigos na Cidade de Santo Antônio de Jesus. A praça Renato Machado será o ponto central da exposição de carros raros e modelos fora de série (Fusca, Opala, Corcel, Galaxie, Landau, Cadilac, Pontiac) que circulam em Salvador, Feira de Santana e outras cidades do interior baiano. O encontro começa no dia 13 de junho (data das comemorações de Santo Antônio, o padroeiro da cidade) e se estende até o domingo, dia 15.

Ingresso do Salão SP

O 2º lote de ingressos do Salão do Automóvel de São Paulo (30 de outubro a 9 de novembro, no Anhembi) já está à venda. A entrada inteira custa entre R$ 30 e R$ 60. Os preços são válidos até 30 de junho

