Confira a coluna AutoBrasil

É evidente que a sul-coreana Kia foi a que mais sentiu o baque com o Programa Inovar-Auto, que estimula as montadoras de veículos terem projetos mais sólidos, inclusive com fábrica no Brasil. Modelos como o Picanto, Cerato, Soul e Sorento ficaram bem mais caros e perderam seu espaço no mercado brasileiro. Mas, a Kia quer reposicionar seus carros. Na semana passada, anunciou o retorno da versão manual do hatch Picanto (R$ 39.990). Em outubro, traz o novo Sorento em configuração topo da gama, com motor 3.3 V6, de 270 cv, câmbio automático de seis velocidades, direção elétrica e tração 4x2 para transportar sete pessoas.

Franco Puglia, gerente de vendas do Grupo Sammar (única revenda Kia com três lojas em Salvador), acredita que os novos produtos devem cair no gosto do baiano. "O Sorento ficou bonito e super equipado. Há ainda um pacote de acessórios", garante Puglia. O preço (R$ 185.900) é para brigar com SantaFe, Edge e Discovery Sport.



Série limitada Discovery Black chega por R$ 319 mil

O Discovery Sport é o primeiro carro da Land Rover a ser produzido a partir de 2016 na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Mas, a marca inglesa tem um portfólio premium de utilitários esportivos. Um deles é o grandalhão Range Rover Discovery, que chega em edição limitada Black. São apenas 100 unidades do Discovery Black, construído na base da versão SE do modelo. Sai por R$ 319 mil entrega exclusividade e um motor 3.0 SDV6 diesel, de 256 cv e 600 Nm de torque, com câmbio automático de oito velocidades.

Aceleradas...

Salão Duas Rodas

Os amantes do motociclismo devem agendar os dias 7 a 12 de outubro para o Salão Duas Rodas 2015, a maior feira do gênero da América Latina. Será no Pavilhão do Anhembi (São Paulo) e contará com test drive de motos da Honda, Suzuki, Yamaha, BMW, Ducati, Kawasaki, KTM e Triumph.

Nova Hilux 5 estrelas

A Toyota prepara a fábrica argentina para produzir a nova Hilux, que chegará em breve ao Brasil. Mas a picape já traz bons resultados para a marca japonesa. O Latin NCAP, entidade de rígidos testes de segurança, classificou a Hilux feita na Tailândia com 5 estrelas para a proteção do adulto e 4 estrelas para a proteção de criança. Dados do Latin NCAP indicaram que "a estrutura é robusta, e os três airbags, com os cintos de segurança, protegeram corretamente os ocupantes no teste de impacto frontal".

Tração na Oroch

A Renault ainda não bateu o martelo sobre o uso da tração 4x4 na nova picape Oroch. Com o anúncio da picape média Alaskan (modelo que será produzido na Argentina), tudo indica que a Oroch deve ser apresentada apenas com tração 4x2. O conjunto mecânico é o mesmo do Duster - com alguns ajustes para transportar os 650 kg de carga na caçamba.

