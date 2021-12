Confira a coluna Auto Brasil

Suzuki lança versão Sport4 do utilitário Jimny no mercado

A Suzuki acaba de apresentar o modelo 2015 do Jimny com a nova versão 4Sport. O modelo tem visual com snorkel, side steps integrados (apoio de pé) e para-choque dianteiro e traseiro mais robustos. Produzido em Itumbiara (GO), o Jimny 4Sport é mais alto e ganha ainda soluções para quem usa o veículo 4x4 para a prática de esportes, como surfe e ciclismo. O motor 1.3 16V DOHC em alumínio, com comando de válvulas variável, movido a gasolina, 1.3l (DOHC), gera 85 cavalos. A marca japonesa divulgou os preços sugeridos do modelo: Jimny 4Sport 2015 custa R$ 64.990; Jimny 4All sai por R$ 58.990; Jimny 4Sun, a partir de R$ 62.990; e o Jimny 4Work (preço sob consulta).

Audi lança série A1 Kult no Brasil

O compacto premium A1 ganhou a versão de entrada Kult. Com valor sugerido de R$ 79.900, o A1 Kult é uma série limitada em apenas 100 unidades. Tem o já conhecido conjunto mecânico, com motor 1.4 TFSI, de 122 cv, e câmbio S tronic de sete marchas de dupla embreagem. Chega a 100 km/h em 9,0 segundos e atinge velocidade máxima de 203 km/h. Destaque para as faixas laterais, rodas de 15", capas nos retrovisores e lanternas em LED.

Carros Volvo com novo motor Drive-E

A sueca Volvo apresentou o S60, o V60 e o XC60 T5 com o inédito motor Drive-E com modo Eco. Mais leve 23 kg, o motor 2.0 turbo ficou também mais potente - com 245 cv e torque de 35,7 kgfm. Os modelos ganharam também o câmbio automático de oito velocidades Geartronic, desenvolvido pela Volvo Cars. Assim, os preços ficaram em R$ 157.950 (S60 T5 Drive-E R-Design), R$ 162.950 (V60 T5 Drive-E Design), R$ 162.950 (XC60 T5 Drive-E Dynamic) e R$ 193.950 (XC60 T5 Drive-E Design).

Aceleradas...

Lifan faz um ano

A Lifan completa um ano no Brasil comemorando o emplacamento do X60. Em 12 meses, foram vendidas

3.345 unidades. O X60 tem preço sugerido de R$ 55.990 na versão Talent e R$ 59.290 na versão VIP

Copa Troller 2014

A Troller definiu as datas da etapa Nordeste do rali de regularidade. Começa dia 31 de maio em Maceió, com etapa de Salvador no dia 2 de agosto, seguida de Natal (27/10) e de Fortaleza (22/11).

