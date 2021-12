Confira 20 dicas de navegação para iniciantes

Comprou um barco, estudou, tirou a carteira de arrais amador, mas ainda está com dúvidas de navegação? Então aproveite para ler algumas dicas antes de se aventurar no mundo náutico.

1. Sempre se informe, antes do passeio, sobre o local para onde vai. Tire suas dúvidas com quem conhece o caminho e/ou a região. É melhor perguntar antes do que arriscar ter que pedir socorro depois.

2. Verifique também a tábua de marés, disponível no site da Capitania dos Portos da Bahia. Não corra o risco de sair e não poder voltar, ou até de encalhar.

3. Nunca passe com velocidade em locais onde tenham barcos parados.

4. Tenha certeza de que todos os passageiros estão sentados antes de acelerar. Se não, você corre o risco de machucá-los, ou até de derrubá-los no mar.

5. Se for entrar ou sair do mar aberto por uma barra desconhecida, faça-o antes da maré cheia. Assim, se encalhar, é só esperar a maré encher para sair. É sempre mais seguro navegar na preamar do que na baixa-mar.

6. Nos canais, fique sempre a boreste (ou estibordo, direita). Estes locais são que nem ruas de mão-dupla, com dois sentidos.

7. Se for andar em um veleiro, lembre: os mastros são altos e é necessário ficar atento a pontes e cabos.

8. Os grandes navios são incapazes de fazer manobras rápidas e até de ver barcos pequenos. Assim, passe longe deles.

9. Desvie dos barcos a remo, afinal, uma onda pode virar um tsunami para eles.

10. É indicado navegar com vento e ondas vindo pela popa do que pela proa. Mas, se o mar estiver muito agitado e o barco, incontrolável, navegue com um ângulo de 45 graus em relação a ambos, que fica mais seguro.

11. Nas áreas de regata, tenha respeito e seja educado. Afinal, pode significar uma vitória ou derrota para eles.

12. Caso queira dar o passeio durante a noite, diminua em 50% a velocidade. Lembre-se que barcos não tem faróis ou freios.

13. Ainda durante a noite, é mais fácil o piloto enxergar o que está do lado de fora do barco quanto mais escuro estiver a bordo. Para iluminar o posto de comando, use luzes vermelhas. Elas são as que menos ofuscam.

14. Distribua o peso a bordo, para não prejudicar a estabilidade do barco. Quanto menor ele for, mais importante é a distribuição das pessoas.

15. Se o motor apagar, ancore com a proa voltada para as ondas. Assim, a entrada de água pela popa é evitada. Fique desta forma enquanto procura o defeito ou busca ajuda.

16. Um inflável é ótimo, pois não afunda. Mas lembre-se: se ficar sobrecarregado, pode virar ou até capotar. Por isso, não abuse deles.

17. Caso esteja pilotando pequenas lanchas ou jets, utilize o corta-circuito preso ao pulso. Caso você caia na água, ele desliga o motor e evita acidentes.

18. Se alguém quiser esquiar, encarregue outra pessoa a ficar de frente para este. Assim, o piloto não precisa ficar olhando para trás e deixando de ver o que há pela frente.

19. Atenção com as ondas: elas têm uma força muito maior que a do seu barco.

20. É sempre bom ter noção do vocabulário do mundo náutico, como:

Cordas = Cabos

Cabo da âncora = Amarra

Mapa = Carta náutica

Encostar no cais = Atracar

Volante do barco = Timão

Janela lateral = Vigia

Janela do teto = Gaiúta

Parede da cabine = Antepara

Parede do casco = Costado

Casco debaixo d'água = Carena

Parapeito = Guarda-mancebo

Alça = Olhal

Piso = Convés

Motorista = Piloto

De lado = De través

No meio do barco = A meia-nau

Vento de frente = Contravento

Frente do barco = Proa

Traseira do barco = Popa

Para a frente = A vante

Para atrás = A ré

Largura do barco = Boca

Fundura = Calado

Inclinar para o lado = Adernar

Subindo e descendo = Caturrando

Guincho = Turco

Caminho = Rota

Onde fica o piloto = Passadiço

Longe da costa = Ao largo

A hélice = O hélice

Esquerda = Bombordo

Direita = Estibordo ou boreste

