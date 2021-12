Conexão Genebra-Brasil

Uma espécie de concha feita em tecido escondia os traços do novo XC60, em repouso sobre um palco no espaço reservado à montadora Volvo no Salão de Genebra, onde a segunda geração do SUV estreou mundialmente. Antes mesmo de ser revelado, o carro já tinha seu lançamento confirmado para o mercado nacional.

Modelo de maior sucesso da Volvo no Brasil – onde responde por cerca de 60% das vendas –, o XC60 renovado chega no início do segundo semestre. Hoje custando em média R$ 220 mil, terá preço médio elevado para cerca de R$ 240 mil. "Ele subirá de patamar por estar maior e mais tecnológico. No seu lugar entrará o XC40", explica Leandro Teixeira, diretor de marketing da Volvo no Brasil. O executivo refere-se a um modelo inédito, também já com passagem comprada para cá.

A fama de marca mais segura do mundo foi reforçada com o novo XC60. O Oncoming Lane Mitigation evita uma das colisões mais fatais entre automóveis: caso um carro invada a pista contrária, o sistema faz o desvio automaticamente, na iminência de uma batida frontal. Quanto aos motores, há opções desde um diesel de 190 cv a um híbrido de 407 cv (a marca ainda estuda quais servirão ao modelo no Brasil).

Além do exterior alinhado à nova identidade visual da marca sueca, o interior também foi renovado. Destaque para a central multimídia, similar a um tablet.

Ao lado da Volvo, outra estreia mundial com passaporte carimbado para o Brasil era o Land Rover Range Rover Velar, SUV que vai ocupar a grande lacuna existente entre o Evoque e Discovery Sport.

Terá toda a capacidade off-road esperada de um carro da fabricante inglesa, além de muito luxo interno – que irradia não apenas do impecável revestimento dos bancos e painéis de porta, mas também da central multimídia e dos comandos do console central sensíveis ao toque. Ainda que o ambiente econômico brasileiro seja hostil, não passa do final do ano a estreia do Velar por aqui.

Na Audi, o SQ5 fazia sua estreia mundial. Sua venda no Brasil é questão de tempo, já que a marca oferece praticamente tudo o que vende lá fora.

Destaques

Genebra também revelou peruas, cupês e hatches com destino que desemboca no Brasil. Ainda na Audi, o RS 5 trocou o brutal 4.2 V8 de 450 cv por um mais eficiente e potente 2.9 V6 biturbo, com também 450 cv, mas torque elevado para 61,2 kgfm. Estará entre nós no final do ano, bem como o compacto RS 3, que passou por uma reestilização.

Na rival Mercedes, as principais estreias se basearam no Classe E: a perua esportiva E 63 S e um conversível. A estrela na BMW era a perua Série 5, mas está com poucas chances por aqui.

Quando lançou o Cayenne, em 2003, a Porsche surpreendeu o mundo automotivo – e irritou puristas. Agora, volta a transgredir seus códigos estéticos com o Gran Turismo. É o segundo membro da família Panamera e se difere do modelo original pelo formato de perua.

O resultado é refletido no porta-malas de 520 litros, 20 a mais que o cupê. Mas pouco importa: o que importará para os compradores é o desenho incomum (certamente um dos carros mais belos do evento). Com início das vendas na Europa programado para outubro, dificilmente chega aqui em 2017. Deve mesmo ficar para o próximo ano.

Famoso por apresentar ao mundo esportivos (e caros), Genebra também marcou a estreia de modelos mais acessíveis. É o caso do novo Picanto, que deve chegar por aqui ainda este ano. O modelo não mudou suas dimensões, mas ganhou uma interessante remodelação, interior mais ergonômico e motor 1.2 de quatro cilindros.

Já a Volks anunciou – sem dar detalhes sobre quando e como, se nacional ou importado – que terá no Brasil o sedã Virtus. Certamente um modelo posicionado degraus abaixo do Arteon, outra estreia mundial da marca no Salão.

adblock ativo