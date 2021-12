Conectado e plugado no mundo virtual

Ao entrar em um carro zero, o primeiro passo para se manter conectado é emparelhar o celular ao sistema multimídia do veículo. Hoje, o smartphone está presente na vida de todos no mundo moderno. Por isso, é preciso tirar proveito disso sem comprometer a segurança ao dirigir. Então, aproveite as inúmeras funcionalidades do multimídia do carro, que oferece conforto e comodidade aos motoristas, que podem, por exemplo, realizar ligações por meio do comando de voz do sistema sem precisar se distrair ao pegar o celular ou correr o risco de ser multado pelo agente de trânsito.

Após as novas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, falar ou manusear o celular ao dirigir deixa de ser considerado infração média (R$ 85,13 de quatro pontos). A partir do dia 1º de novembro a infração será gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Para não ser pego manuseando o smartphone é simples: emparelhe logo seu celular no multimídia. Se ainda não tem um aparelho com essa e outras funções, saiba que há opções nas lojas de som. Entre os mais procurados estão os modelos da UCB, com valores a partir de R$ 1.800, e Pósitron (R$ 2.500). Há outros modelos da Pioneer, Hurricane, Kenwood, Sony e Panasonic.

O ato de emparelhar leva a tela do celular para o carro, permitindo ao motorista acessar as informações do smartphone no multimídia. É possível usar aplicativos como o Waze/GPS ou de conteúdos de vídeo do YouTube. Você pode ter acesso ao seu e-mail, lista de contatos, fotos e encaminhar mensagens de texto, usando ainda outros apps.

Alguns modelos mais avançados oferecem ainda a opção de navegar pelas rede sociais. Na tela do carro, o motorista tem a possibilidade de entrar na conta do Facebook. O multimídia também traz imagens do GPS 3D, que não deixa os condutores perderem a rota desejada. Se digitar o endereço ainda é desconfortável, as centrais multimídias mais avançadas oferecem serviço de concierge ou por comando de voz Com um clique, o sistema liga para uma central de atendimento onde o atendente lança o roteiro direto na tela.

Nos carros mais novos, a tecnologia já vem de fábrica e algumas funções estão no volante multifuncional. Ainda assim, as lojas especializadas também oferecem modelos multimídias modernos e com inúmeras funcionalidades: conexão bluetooth com o celular, controles no volante, visualização de fotos e vídeos, câmera de ré, navegação GPS e até TV digital.

A tecnologia embarcada nos carros garante conforto e conectividade. Em Salvador, lojas como a Serv Sound e GS Som dispõem de aparelhos que vão dos mais simples aos mais sofisticados. Para turbinar seu dia a dia, a central multimídia da marca Caska é bem completa. O modelo CA1624-BR tem tela de 7'', sensível ao toque, com TV digital, DVD, CD, GPS integrados. Tem entradas USB e auxiliares para cartão de memória e leitura de MP3. A central traz painel luminoso, câmera de ré, iPod, rádio AM/FM e possibilidade de espelhamento de tela com smartphone. O aparelho sai por a partir de R$ 4 mil.



A marca Pioneer oferece modelos equipados com TV digital, navegador GPS e espelhamento compatível com iPhone e Android (R$ 2.700)

A central Caska também é uma opção. O sistema permite atender e realizar chamadas do celular e ter acesso a aplicativos do smartphone (R$ 4 mil)

A central Hurricane tem touch screen LCD de 6,2 polegadas e traz no menu opções como bluetooth, USB, SD e câmera de ré (R$ 1.800)

